Slovakkia valimistel jagavad võrdselt toetust vasakpoolsed ja tsentristid

Viimased arvamusküsitlused näitavad, et toetus ekspeaministri Robert Fico juhitud vasakpoolsele erakonnale Smer-SD ning Mihhal Šimetška tsentristlikule Progressiivsele Slovakkiale on tasavägine.

Fico on oma toetust kasvatanud immigrantide vastase ja Ukraina toetamise vastase kampaaniaga. Samas Šimetška on lubanud jätkata senist välispoliitikat.

Valitsuse moodustamisel võib kaalukeeleks osutuda partei nimega Hääl, mida juhib ekspeaminister Peter Pellegrini.

Kõik parteijuhid on kutsunud inimesi hääletama, rõhutades, et tegemist on valikuga, mis otsustab riigi tuleviku.

"Iga hääl võetakse arvesse. Tahan paluda kõiki, kes endiselt kõhklevad, tulla hääletama. Samas, kui homme ärkame, teame valimiste tulemust. Mõned on rahul, mõned õnnelikud. Seetõttu arvan, et tulevase valitsuse kõige olulisem ülesanne, ja seda igasuguse valitsuse puhul, on püüda saavutada kõige suuremat võimalikku leppimist ühiskonnas," ütles Slovakkia president Zuzana Caputova.