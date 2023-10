Slovakkia president tegi Ficole ülesandeks uue valitsuse moodustamise

"Riigipea ülesanne on austada demokraatlike valimiste tulemust ning tagada samal ajal meie põhiseaduslike institutsioonide toimimine," ütles president.

Slovakkia endine peaminister Fico, kelle vasakpopulistlik erakond Smer-SD võitis laupäevased üldvalimised ühe kampaanialoosungiga keelduda relvatarnetest Kiievile, ütles pühapäeval, et tema riigil on suuremaidki muresid kui Ukraina aitamine.

"Leiame, et Ukraina on tohutu tragöödia kõigi jaoks. Kui Smerile tehakse ülesanne moodustada valitsus, [siis] me teeme kõik endast oleneva, et alustada rahukõnelustega niipea kui võimalik," ütles Fico ajakirjanikele.

Smer saab 150-kohalises parlamendis 42 kohta ja vajab enamuse saavutamiseks koalitsioonipartnereid. Üks võimalik partner on vasakpoolne Hlas-SD, mis tekkis 2020. aastal, kui rühm Smeri parlamendiliikmeid lahkus Fico parteist, ning mis võib saada parlamendis 27 kohta.

Ficol on läbirääkimisteks kõigest 14 päeva, mille jooksul peab ta uue koalitsiooniga välja tulema, kirjutab The Slovak Spectator.

Uus valitsus vahetab välja alates 2020. aastast võimul oleva paremtsentristliku koalitsiooni, mis on näinud nende aastate jooksul kolme valitsust.

Slovakkia valimiskampaaniat iseloomustas eriti kõrge veebipõhise valeinformatsiooni määr. Kuigi paljudel slovakkidel on kogemusi Moskva juhitud kommunistidega, siis hääletasid paljud populistide poolt, kes lubavad lõpetada Ukraina abistamise.

Mõttekoja Globsec uuring näitas, et paljud slovakid usuvad populaarsetesse vandenõuteooriatesse ja desinformatsiooni levik, sealhulgas Kremliga seotud allikatest, kampaania ajal kasvas.

"Mõned arvavad, et rahu on võimalik saavutada Ukrainale igasuguse abi andmise peatamisega ja sellega ma ei nõustu," ütles president Čaputová uudisteagentuurile AFP.

Slovakkia välisministeerium süüdistab Venemaad valimistesse sekkumises

Slovakkia süüdistas esmaspäeval Moskvat parlamendivalimistesse sekkumises ja kutsus välja Venemaa saatkonna ametniku seoses Vene välisluureteenistuse direktori väidetega USA "sekkumisest".

"Leiame, et selline tahtlikult levitatud valeteave kujutab endast Venemaa Föderatsiooni lubamatut sekkumist valimisprotsessi Slovaki Vabariigis," seisis Slovakkia välisministeeriumi avalduses.

Enne Slovakkia parlamendivalimisi vahendas Euronews, et valimiste eel on Slovakkias märgatavalt tõusnud valeinfo levik sotsiaalmeedias, kusjuures paljud postitused kasutavad Venemaa riigimeedia jutupunkte.

Londonis tegutsev organisatsioon Reset väitis toona, et septembri esimese kahe nädalaga postitati Slovakkia sotsiaalmeedias enam kui 365 tuhat valimistega seotud valeinfot sisaldavat postitust või sõnumit.

Reseti aruande järgi avaldati rohkem kui 15 protsenti valeinfot sisaldavatest postitustest kremlimeelsete kontode poolt.