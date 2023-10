ERR Slovakkias: Ukraina on kaotamas üht oma toetajaist

Slovakkia poliitikat juba paarkümmend aastat kujundanud Robert Fico saabus oma sotsiaaldemokraatliku partei Smeri hoonesse laupäeva õhtul pärast valimisjaoskondade sulgemist. Esimese avalduse tegi parteijuht aga alles pühapäeva päeval, kui oli selge nende võit ligi 23-protsendilise toetusega.

"Palun vabandust minu hääle pärast, me tähistasime eile. Soovin õnne kõigile parlamenti valitud parteidele ja valitud parlamendiliikmetele. Ja muidugi tahan ma tänada Slovakkia inimesi nende otsuse eest," sõnas Fico.

Läänemeelse Progressiivne Slovakkia juht Michal Šimečka käis valimisõhtul esialgu rõõmsalt ringi ja lävepakuküsitlus ennustas neile lausa võitu. Mida kaugemale aga pikale veninud häältelugemisega jõuti, seda selgemaks sai, et tulemus 18 protsenti on hea, aga mitte piisav.

"Smer on valimiste võitja ja me muidugi tunnustame seda, kuigi me leiame, et see on halb meie maale. Ja veelgi halvem oleks, kui härra Fico moodustaks valitsuse," ütles Šimečka.

Koalitsiooni moodustamise võtmed on kolmandat kohta hoidva Hlas partei ja selle juhi Peter Pellegrini käes, kes on mõlemat ust lahti hoidnud. Tõenäolisemaks peetakse siiski nende liitu Smeri ja paremradikaalse SNS-ga.

"Ma arvan, et koalitsioon, mis nüüd moodustatakse, võib muuta riigi välispoliitilist orientatsiooni ja ka sisemisi arenguid. Kaks parteid – SNS ja Smer – näitasid valimiskampaania ajal, et neil on probleeme liberaalse demokraatia reeglitega," kommenteeris politoloog Grigorij Mesežnikov.

ERR küsis Smeri asejuhilt Luboš Blahalt, mida tähendab see, kui Ukrainale relvi enam ei anta, nagu erakond on välja pakkunud.

"See tähendab sõja mitte pikendamist ja seda, et nii palju inimesi ei sure. See on meile tähtis, loodetavasti teile ka," vastas Blaha.

Ukraina NATO-sse saamine on Blaha hinnangul absurd: "See viib kolmanda maailmasõjani. See on nonsenss."

Euroopa Liitu võib Ukraina tema hinnangul saada, kui täidab kõik tingimused. "Siis me võime sellest rääkida, aga see on peaaegu võimatu selle põlvkonna ajal," ütles Blaha ajakirjanikele.