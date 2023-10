Piltuudis: eestlasest vaimulik osales koos paavstiga ühispalvusel

Burghardt ütles ERR-ile, et ühispalvuse initsiatiiv tuli Prantsusmaal tegutsevalt Taizé kogukonnalt, mis on populaarne eri kirikute noorte seas üle maailma, kes kogunevad Taizésse selleks, et võtta osa ühistest mõtisklustest, osaleda koos jumalateenistustel ja palvustel. Taizé kogukond korraldab igal aastal maailma eri paigus noorte kokkusaamisi. Selleaastane kogunemine toimub detsembri lõpus Tallinnas, mistõttu ühispalvusele eelnenud protsessioonil osales ka EELK peapiiskop Urmas Viilma koos teiste kirikutegelastega.

Püha Peetruse väljakul toimunud palvus toimus paar päeva enne rooma-katoliku kiriku sinodi algust 4. oktoobril. Sellelt sinodilt, mille järgmine oluline istung toimub 2024. aasta sügisel, ootavad paljud otsuseid, mis viiks ilmikliikmete ja naiste suuremale kaasamisele rooma-katoliku kiriku elus. Palvusel paluti muuhulgas sinodi kordamineku eest.

Burghardt ütles, et ta on tänulik võimaluse eest osaleda palvusel, kuhu olid kutsutud pea 20 eri kiriku ja ülemaailmse osaduskonna esindajad.

Kandis 100 aastat vana talaari

Eriline oli ka rüü, mida Anne Burghardt palveteenistusel kandis.

"See talaar on peaaegu 100 aastat vana ja kuulus mu äiale, kes oli luteri pastor Saksamaal ja tunnistava kiriku (natsivastane liikumine luteri jt evangeelsetes kirikutes Saksamaal - toim) toetaja natsiajal. Vaevalt, et ta ajal, mil ta seda talaari kandma hakkas, oleks osanud eales aimata, et tema lapselapse abikaasa seda kord Roomas paavstiga peetaval ühispalvusel kannab. Toona polnud rooma-katoliku kirik teiste kirikute suhtes just kuigi avatud. Muutused saabusid alles pärast Vatikani II kirikukogu 1960-ndatel", sõnas Burghardt.

Esireas paavst Franciscus, Canterbury peapiiskop Justin Welby ja Anne Burghardt. Autor/allikas: Kuvatõmmis ülekandest

Pärnust pärit Anne Burghardt (sündinud Liiber) on Eesti vaimulik, kes valiti 2021. aastal 77 miljonit luterlast ühendava Luterliku Maailmaliidu peasekretäriks. Tema abikaasa on saksa päritolu EELK vaimulik Matthias Burghardt.

Anne Burghardt töötas varem EELK Konsistooriumi rahvusvaheliste ja oikumeeniliste suhete nõunikuna ja EELK Usuteaduse Instituudi arendusjuhina. Ühtlasi teenis Burghardt EELK vikaarvaimulikuna peamiselt Lääne-Harju praostkonna kogudusi. Aastaid on ta töötanud ka Luterliku Maailmaliidu peakorteris Genfis, vastutades muuhulgas kirikutevaheliste oikumeeniliste suhete korraldamise eest.