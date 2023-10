"Välisilm" uuris Slovakkias, miks võitis valimised Kremli-sõbralik Fico

Taas Slovakkia populaarseimaks poliitikuks tõusnud endine peaminister Robert Fico käis valimas oma ema kodukülas Velke Dvoranys ja tegi sellest videoklipi.

"Siin on alati rahulik. Keegi ei aja jama. Vestlustes emaga näen ma suurt elukogemust ja tervet mõistust. Ja loomulikult on siin alati parim šnitsel. Ma soovin, et Slovakkia oleks samasugune. Et seda ei valitseks kogemusteta amatöörid ja luuserid. Ma soovin, et nad ei tõmbaks meid seiklustesse, kas siis migratsioonilistesse või sõjalistesse. Ja ma soovin et šnitsel Slovakkias oleks ikka suurem ja suurem, mitte väiksem ja väiksem. Ilusat päeva, Slovakkia!" rääkis Fico videol.

See võtab kokku arusaama valijast, kelle hinge Fico teed leida püüab – maal elav inimene, kes tahab rahulikku elu ja heaolu. Ja tundub, et ühiselt on jõutud järelduseni, et slovakkide šnitsli söövad ära ukrainlased ning vahepeal võimul olnud poliitikute juurest tuleb naasta vana ja äraproovitu juurde.

"Mul on hea meel, et me jätame selle tsirkuse selja taha, sest see olukord Slovakkias läheb meile kõigile kalliks maksma," ütles Elena.

"Me anname ukrainlastele relvi, toitu ja kõike, aga valitsus ei anna midagi slovakkidele. See on viga ja sellepärast hääletasin ma Smeri poolt, nemad hoolitsevad slovakkide eest," lausus Josef.

Siit edasi jõuab Josef juba teooriateni, et sõjas on süüdi ukrainlased ise ja ameeriklased.

"Miks USA soovib Ukrainat NATO-sse? Nad tahavad olla lähemal Venemaale, et saada parem positsioon Venemaa ründamiseks. See on sellepärast ja ukrainlased teavad seda," ütles ta.

Josef on muidugi vaid üks valijatest ja paljud slovakid arvavad risti vastupidi, aga kuidas on ikkagi NATO ja Euroopa Liidu liikmesriigis Slovakkias arvestatav hulk valijaid ja poliitikuid jõudnud seisukohtadeni, mis meenutavad Kremli jutupunkte?

"See ei tähenda nii palju Kremli-meelsust või venemeelsust, see on selle juures vähemolulisem osa. Härra Ficol on õnnestunud end esitleda vastandina viimase kolme aasta valitsusele, ja kuna need on olnud nii ebapopulaarsed, siis kes iganes opositsiooni seas esile tõuseb, saab üsna populaarseks. Selles on oma osa inflatsioonil ja poliitilisel kaosel, mida me siin näinud oleme, ja pandeemial," lausus politoloog Miroslav Beblavy.

"See on reaktsioon probleemidele, mis saatsid tsentristide-parempoolsete parteide valitsust, mis oli üsna kaootiline ja tugeva heaolu tagava sotsiaalpoliitika ootus," leidis politoloog Grigorij Mesežnikov.

Sotsiaaldemokraatliku Smeri poliitikud ootasid valimistulemusi oma peakorteris ja ilmusid ajakirjanike ette napilt, nende suurim konkurent liberaalne Progressiivne Slovakkia korraldas suurema valimispeo.

"Jah, Robert Fico kordab ridu, mida võib kuulda Kremlis, nii et ta selgelt räägib ja mõtleb nende sõnumitega. Aga meie viimase kolme aasta poliitiline elu on olnud pettumuse lugu, ja mitte Ficos ega Ukrainas, vaid Slovakkia valitsuses, kes vahetas Fico välja eelmistel valimistel. 2020. aasta valimistel sai Fico ülekaalukalt lüüa. Aga see koalitsioon kukkus läbi ega suutnud tagada seda, mida Slovakkia ootas, nagu stabiilsus, majanduskasv, käegakatsutavad tulemused ja elutaseme tõus. Nii on inimesed pöördunud ära Fico alternatiividest ja on tema juurde naasnud, see seletab tema populaarsust praegu oluliselt rohkem kui Vene valeinfo levitamine," rääkis Progressiivse Slovakkia aseesimees Tomaš Valašek.

Tulemus võib sellegipoolest olla Slovakkia välispoliitilise suuna muutumine. Meenutatakse, et Fico on olnud pragmaatiline poliitik ja näiteks euro vastu võideldes võttis ometi just tema valitsus euro kasutusele ja ehk astub ta võimule saades Ukraina suhtes samamoodi rohkem läänega ühte jalga.

"Ma arvan, et pragmaatilisuseks on vähe ruumi jäänud ja praegu on Robert Fico oluliselt radikaalsem. Tema peamine motivatsioon oli haarata võim isiklikel põhjustel, et vältida süüdistuse esitamist," ütles Mesežnikov.

Kuidas jätkub suurte korruptsiooniasjade uurimine ja ega uus valitsus ei lähe kättemaksu ja õigusriigi tiibade kärpimise teed, on samuti küsimused, mis slovakkidele muret teevad.

Bratislava oli plakateid täis. Tõenäoline valitsuspartei, paremradikaalne SNS lubab otsesõnu liberalismile lõpu teha, Smer inimeste eest seista, Progressiivne Slovakkia rõhub tulevikule. Valida oli slovakkidel seekord 25 nimekirja seast, kuni Karma nime kandva ühenduseni välja. Tundub, et igal poliitikul on oma partei, mis sageli järgmisteks valimisteks juba uue kuju võtnud.

"On üsna kerge siin finantsiliselt luua partei, samas ei ole enamus parteisid suutnud luua tugevat brändi, nii et kerge on minna uue brändi teed," ütles Beblavy.

"Tõepoolest, küll on küll. Demokraatliku tsentri ja parempoolse tsentri fragmenteerumine on saanud takistuseks demokraatlike jõudude positsioonide konsolideerumiseks," leidis Mesežnikov.

Kõige selle juures mõjub Fico tõelise poliitdinosaurusena, kujundades Slovakkia poliitikat juba paarkümmend aastat.

Miks võib Slovakkiast leida nii palju venemeelseid seisukohti ja mis on Robert Fico fenomen, seda tuleb küsida Fico kodulinnast Topolcanyst.

Topolcany ei asu kaugel külast, kus Fico emaga valimas käis, linnakese peaväljaku kõrval elasid nad kogu ta kooliaja.

"Ta oli hea õpilane heade hinnetega, nagu ma kuulnud olen. Neil oli hea klass, enamus neist läks koos edasi gümnaasiumi õppima. Neil oli aastaid hiljem klassikokkutulek, see oli päev enne valimisi ja nad ütlesid talle – Robino, sa meeldid meile kõigile klassikaaslase ja sõbrana, aga keegi meist ei hääleta sinu poolt," meenutas Topolcany elanik Margareta.

Nädalavahetusel andis linnakeses tooni vanakraamiturg. Nõukaajale vaatavad paljud tagasi nostalgiaga, see oli siin moderniseerumise ja elujärje paranemise aeg. See on veel üks seletus, miks ajalooline Venemaa suunas vaatamine ikka ja jälle esile tõuseb kui asjaolud seda soosivad.

"Inimesed ei elanud tõepoolest halvasti Nõukogude ajal. Aga ega midagi ei tohtinud rääkida, mis salapolitseile ei meeldinud, sellele järgnesid kiiresti vastavad sammud, nii et inimesed olid vait, et vältida probleeme ja see oli mõnede inimeste jaoks ka raske aeg. Aga eakad inimesed tahavad rahulikku elu ja neid on poliitikutel kerge manipuleerida oma magusa jutu ja lubadusega. Noored on aga progressiivsed, nemad tahavad asju parandada ja eluga edasi liikuda," rääkis Topolcany elanik Stefan.