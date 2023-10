Aserbaidžaani võimud vahistavad aina rohkem Mägi-Karabahhi eksjuhte

Arayik Harutiunian, kes pidas tunnustamata Mägi-Karabahhi presidendi ametit kuni septembri alguseni, on vahi all ning ta viiakse Bakuusse, kinnitasid allikad RFE/RL-ile.

Samuti on vahi all endised Mägi-Karabahhi presidendid Arkadi Gukasian ja Bako Sahakian ning Mägi-Karabahhi parlamendi esimees Davit Ishkhanian.

Gukasian, Sahakian ja Ishkhanian on allikate sõnul juba Bakuusse toimetatud.

29. septembril teatas Aserbaidžaani riikliku julgeoleku amet, et nende käes on endine de facto Mägi-Karabahhi sõjaväe juht Davit Manukian. 1. oktoobril teatas Azerbaidžaan, et on vahistatud ka Mägi-Karabahhi endine miljardärist peaminister Ruben Vardanian.

Mõned tunnustamata riigi endised ametnikud on siiski pääsenud Armeeniasse, nende seas Mägi-Karabahhi riigiminister Artur Harutiunian. Ta ütles ajakirjanikele, et ei saa kinnitada ega ümber lükata andmeid endiste Mägi-Karabahhi juhtide vahistamise kohta, sest nemad olid veel Mägi-Karabahhi pealinnas Stephanakertis (aserbaidžaani keeles Xankəndi) hetkel, kui ta suundus Armeenia poole.

Informatsioon Mägi-Karabahhis toimuva kohta on hägune, sest Aserbaidžaani võimud on piiranud sinna ligipääsu. Olukorrast selgema pildi saamise teeb keeruliseks etniliste armeenlaste massiline lahkumine Mägi-Karabahhist. Seda vaatamata Bakuu lubadustele austada Mägi-Karabahhi elanike põhiõigusi.

Aserbaidžaani presidendikantselei kinnitas, et riigil on olemas piirkonna etniliste armeenlaste "reintegreerimise" plaan, märkides, et võrdõiguslikkus, vabadused ja julgeolek on tagatud kõigile elanikele.

ÜRO on saatnud Mägi-Karabahhi missiooni uurimaks humanitaarolukorda piirkonnas, kuid Armeenia ametnik kurtis teisipäeval, et missioon on teinud "kõik võimalikku etniliste puhastuste, ebaseaduslike vahistamiste, tsiviiltaristu hävitamise ja teiste Aserbaidžaani kuritegude legitimeerimiseks".