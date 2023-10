Renee Meriste: Eesti konsulaadid on meie vabaduse esindajad ja eestseisjad

On arusaamatu, miks Eesti otsustas sulgeda peakonsulaadi New Yorgis ja San Franciscos. Pigem on praegu sobiv hetk hoida ja arendada suhteid Ameerika Ühendriikide rahva ja riigiga, kirjutab Renee Meriste.

Vabaduse ja vaba riigi tugevaim garantii on elanikkonna vankumatu pühendumine demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete säilitamisele ja kaitsmisele. Vabaduse kaitsmiseks on hädavajalik arendada inimestevahelisi suhteid ühiseid väärtusi ja tõekspidamisi jagavate isikute ja rahvastega kogu maailmas.

Ameerika Ühendriigid on olnud Eesti kindel toetaja, tunnustades meie iseseisvust isegi siis, kui teised riigid seda ei teinud. Viimase 20 kuu jooksul käinud Venemaa sõjas Ukraina vastu on Ühendriigid olnud üks juhtivaid ukrainlaste toetajaid, mida ka maailmas on laialdaselt tunnustatud.

Selle konflikti tõttu otsustasid Eesti lähinaabrid ja liitlased, Soome ja Rootsi astuda järgmise sammu ja liituda NATO-ga. On arusaadav, et NATO ja Ameerika Ühendriigid on hindamatu väärtusega partnerid igale oma vabadust hoida tahtvale riigile.

Seetõttu on paljudele arusaamatu, miks on Eesti otsustanud sulgeda oma peakonsulaadi New Yorgis ja San Franciscos. Pigem vastupidi, praegu on sobiv hetk hoida ja arendada suhteid Ameerika rahva ja riigiga. Eesti konsulaatide avamine ka teistes USA linnades nagu Chicagos, Seattle'is, Miamis, Atlantas ja Austinis võiks olla loogiline järgmine samm ja võinuks olla 2024. aasta riigieelarve osa.

Mõeldes sellele, mida on Eesti pärast iseseisvuse taastamist ja sellele eelnenud ligi poolele sajandile elamisele oma riigita ikestatud rahvana saavutanud, on võimatu ette kujutada nende süngete aegade tagasitulekut. Samal ajal on murettekitavad ka usaldusväärsemategi mõnedki jätkuvad suhted Venemaaga, hoolimata sellest, et see riik jätkab süütute inimeste pommitamist riigis, mille saatus on meie omaga sarnane, olla ikestatud ja siis vabaks saanud.

Kultuuriväärtused ja -vahetus on väikesele riigile oluline, samuti ärisuhtlus. Kõige alus on aga vabadus ja turvalisus, meie demokraatliku riigi iseseisvuse hoidmine ja kaitsmine. Konsulaadid on Eesti esindus ja turvalisuse kaitse Ameerikas, tagades, et meie riiki tuntakse ja tunnustatakse.

Suhted on nurgakivi, mitte ainult äris, vaid kõigis elu aspektides, sealhulgas ka vabaduse poole püüdlemisel. On laialt levinud uskumus, et kui tunned kedagi paremini, siis kohtled teda ka paremini. See rõhutab suhete loomise sügavat tähtsust. Konsulaadid mängivad nende suhete edendamisel olulist rolli, mis toob meile kasu igas eluvaldkonnas.

Positiivsed suhted on mitte ainult äriedu, vaid ka vabaduse säilitamise võti. Need võimaldavad sügavamat mõistmist ja sidemeid üksikisikute ja rahvaste vahel. Nende laiemate eesmärkide saavutamiseks on oluline suunata tähelepanu enesekesksetelt huvidelt teiste toetamisele ja koostöö edendamisele.

Eestil on Ameerika Ühendriikide jaoks märkimisväärne potentsiaal, kuid see jääb sageli kasutamata, kuna ei suudeta suhteid arendada ja ei võeta kogemustest õppust. Tähtis on ka tänada meie toetajaid ja leida uusi viljakaid sidemeid.

Eesti on kindlalt pühendunud oma vabaduse säilitamisele ja pole kahtlust, et praegune Eesti valitsus jagab samu väärtusi. Tahan julgustada Eestit laiendama oma kohalolekut Ameerika Ühendriikides, tugevdades veelgi sidet kahe maa vahel. Olen kindel, et nii Ameerikas elav Eesti kogukond kui ka meie sõbrad Ühendriikides aitavad neile jõupingutustele kaasa ja toetavad igati.