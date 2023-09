Ratas: San Francisco peakonsulaadi kinnipanek on mats äridiplomaatiale

Riigikogu aseesimees ja endine peaminister Jüri Ratas (KE) ütles, et valitsuse samm sulgeda New Yorgis ja San Franciscos peakonsulaadid kahjustavad äridiplomaatiat ja Eesti kodanike eest seismist.

"Mäletan selgelt 2018. aastal valitsuses toimunud arutelusid, et tugevdada äridiplomaatiat USA läänerannikul. Leidsime ühiselt, et konsulaadi avamine on vajalik samm loomaks sidemeid kohaliku kogukonnaga ja toetamaks sealseid Eesti ettevõtteid. Ma ei kiida heaks otsust see tuleva aasta suvel sulgeda," ütles Ratas ERR-ile.

"San Francisco peakonsulaadi kinnipanek on valitsuse järjekordne mats äridiplomaatia pihta, mis läheb sarnasesse negatiivsesse mustrisse otsusega mitte osaleda 2025. aastal Osaka Expol," sõnas Ratas.

San Francisco konsulaadi suur väärtus peitub Ratase sõnul asjaolus, et selle lähedal paikneb Silicon Valley, mis on maailma tehnoloogiaettevõtete suurim keskus, ning Stanfordi ja Berkeley ülikoolid, mis kuuluvad maailma absoluutsesse eliiti.

"Pigem oodanuks valitsuselt otsust, et Eesti äridiplomaatia areneb läänerannikul ka Los Angelessi, mis on kasvamas järjest olulisemaks majanduspiirkonnaks. Vähetähtis ei ole ka see, et 34. suveolümpiamängud toimuvad 2028. aastal just Los Angelesis," rääkis Ratas.

New Yorgi peakonsulaat on Ratase sõnul tegelenud eestlaste muredega ja selle sulgemise tagajärjel teenuse kättesaadavus halveneb.

"Teiseks on New Yorgi konsulaat ehitanud meie äridiplomaatia sidemeid. Ja kolmandaks, mis märgiliselt kõige halvem - just raske okupatsiooni ajal oli Ernst Jaakson peakonsul saadiku ülesannetes New Yorgis ja konsulaadi sulgemine on löök meie diplomaatia järjepidevusele," lausus Ratas veel.

Välisministeerium teatas teisipäeval, et koondab 45 ametikohta ning sulgeb peakonsulaadid New Yorgis ja San Franciscos 2024. aasta suvest. Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) on olnud Kaja Kallase valitsuses kõige valjuhäälsem eelarvekärbete toetaja.