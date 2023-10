USA Eesti organisatsioonid soovivad New Yorgi peakonsulaadi töö jätkamist

15 USA-s tegutsevat Eesti organisatsiooni ja üle 80 inimese, kelle seas on ka hulk nimekaid kultuuritegelasi ja ettevõtjaid, tegid avaliku pöördumise Eesti riigijuhtidele palvega ümber vaadata New Yorgi Eesti peakonsulaadi sulgemise otsus ja leida võimalus konsulaadi töö jätkamiseks.

Pöördumise tegijate hinnangul tooks peakonsulaadi sulgemine kaasa pikaajaliste tugevate kultuuri- ja äridiplomaatiliste kontaktide katkemise kultuuri- ja finantsmaailma tuiksoonel.

"Samuti tooks sulgemine praeguses ohtlikus julgeolekuolukorras kaasa märkimisväärse sidemete nõrgenemise Eesti ja selle olulisema liitlase USA vahel kahjustades Eesti seisundit maailmas tuntavalt," märgivad pöördujad.

"Meie - New Yorgi eestlased ja Eesti kodanikud - ning Eesti sõbrad ja e-residendid, pöördume Eesti valitsuse ja välisministeeriumi poole ja palume teil väga tõsiselt New Yorgi konsulaadi sulgemist puudutav otsus uuesti läbi vaadata ning leida võimalus peakonsulaadi seni väga eduka ja tulemusrikka tegevuse jätkamiseks," kirjutavad organisatsioonide esindajad ja pöördumise toetajad, kes ootavad välisministrilt selgitust.

Pöördumises seisab, et meedias levitatud info põhjal võis jääda mulje, et peakonsulaadi funktsioon on ainult hädaabi vajavatele eestlastele konsulaarteenuste pakkumine, ja et neid funktsioone oleks lihtne täita ka ÜRO esinduse, Washingtonis asuva saatkonna või aukonsulite kaudu: et tegemist on vaid logistilise küsimusega. "Peakonsulaadi roll on aga olnud hoopis suurem kui vaid dokumentidega tegelemine," rõhutavad USA-ga seotud Eesti organisatsioonid ja inimesed.

Peakonsulaadi töö jätkamise pooldajad nendivad, et kui Eesti riigi kohalolek Washingtonis on oluline sealsete riiklike institutsioonide tõttu, siis majandussuhete, iduettevõtluse ja tehnoloogiasektori, samuti ühiskondlike kontaktide ja kultuurisidemete tugevana hoidmisel pole New Yorgist võimalik mööda vaadata.

"Peakonsulaadi aktiivne tegevus on jõuliselt aidanud kaasa Eesti tutvustamisel kompaktse ja avatud majanduskeskkonnana kogu finantsmaailma tuiksoonel – New Yorgis." Sama kehtib Eesti kultuuri kohta, lisavad pöördujad.

New Yorgis ja selle laiemas mõjualas on väga aktiivne ja USA arvukaim eestlaskond, kelle tegevus kogukonnana on tihedalt seotud peakonsulaadiga. New Yorgi Eesti peakonsulaat on järjepidevalt tegutsenud aastast 1922 ja legendaarse diplomaadi Ernst Jaaksoni juhtimisel sai konsulaadist nõukogude okupatsiooni ajal üks Eesti vabaduse majakatest, mis andis Eesti iseseisvuse taastamisel ja tunnustamisel märkimisväärse panuse, märgivad pöördumise autorid.

"Oleks kahetsusväärne, kui praegusel rahvusvaheliselt erakordselt äreval ajal meie olulisima julgeolekupartneri USA võtmerolli mängivas keskuses Eesti riiki enam keegi ametlikult ei esindaks."

Välisministeerium teatas eelmisel nädalal, et koondab kokkuhoiu eesmärgil 45 ametikohta ning sulgeb peakonsulaadid New Yorgis ja San Franciscos 2024. aasta suvest.

Pöördumise täistekst ja allakirjutanud