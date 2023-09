Ilves: ma ei näe peakonsulaatide sulgemist USA-s nii suure tragöödiana

"Ma ei näe seda nii suure tragöödiana. Esiteks meil ei ole väga palju eestlasi New Yorgis. Teiseks on tema funktsioon viimastel aastatel suhteliselt väike olnud. See kõlab uhkelt - peakonsulaat, aga tänapäeval need toimingud, mida seal tehakse, ei ole nii tähtsad," ütles Ilves ERR-ile.

"Ja teine point, mida mina hakkasin lükkama enam kui 22 aastat tagasi, oli, et meie konsulaadid peaksid tegelema üsna palju majandustööga. Ja see ei ole olnud eriti New Yorgi peakonsulaadi töös, ometi on see finantskeskus," lisas ta.

Ilves tõi eraldi teemana välja ametikohtade jaotamise küsimuse välisesindustes.

"Kui meie eksport Lätti ja Soome on umbes sama suur, siis Soomes on neli majandusnõunikku ja Lätis pole ühtegi. Ma usun, et siin on mõttekoht, et vaadata üldse välisesindusi üle," sõnas Ilves.

"Ma ei näe, miks meil on Kairo, sealt ei ole absoluutselt midagi tulemas. Kui väidetakse, et see on tasakaalustamaks Jeruusalemma, siis ma ei tea, kui palju on ära tehtud Jeruusalemmas viimase 20 aasta jooksul. Meil on saatkondi avatud ja kinni pandud näiteks Brasiilias. Nii, et mulle tundub, et laiemalt tuleks üle vaadata, millised on meie vajadused ja kus me saame midagi teha," rääkis Ilves.

"Minu isiklik lähenemine on kogu aeg olnud see, et need riigid, mis on meile olulised ja kus on mingi teatud funktsioon, siis seal peaks olema eeskätt Euroopa Liit ja NATO. Ja kui raha kulutada USA peale, siis mulle tundub, et olulisem oleks panna seda raha Washingtoni saatkonna komplekteerimisele, kuna selgelt on see pealinn, mis mõjutab meid kõige otsesemalt," lisas Ilves veel.

Endine välisminister Urmas Reinsalu New Yorgi peakonsulaadi sulgemist probleemseks ei pea, aga San Francisco oma küll. "San Francisco puhul on konsulaarasjade täitmine keerulisem. See kindlasti inimestele ja ettevõtjatele USA läänerannikul tekitab rea probleeme," sõnas Reinsalu.

"Ma loodan, et välisministeerium hakkab siis ka korraldama Washingtonist konsulaarmissioone San Franciscosse," lisas ta.

"See, et olukorras, kus on ka hinnatõus toimunud, et siis ülejäänud välisesindustel oleks jätkusuutlikkus funktsioneerida ja siis tehakse selliseid optimeerimisotsuseid, seda ma ühemõtteliselt hukka ei mõista," kommenteeris Reinsalu.

Reinsalu sõnul on oluline, et diplomaatidele ei tekiks juurde ebastabiilsust.