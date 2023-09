Eesti sulgeb peakonsulaadid New Yorgis ja San Franciscos

Välisministeerium teatas pressiteates, et Ameerika Ühendriikide suunal teostatav majandusdiplomaatia ning konsulaarteenused korraldatakse ümber. Selle käigus täiendatakse Eesti suursaatkonda Washingtonis konsulaardiplomaadi ja majandusdiplomaadiga.



"Meie töö efektiivsuse ja sihipärasuse tagamiseks vaatame üle nii meie välisesinduste võrgustiku kui ka konsulaarteenuste pakkumise Ameerika Ühendriikides. Äridiplomaatia ja ettevõtete toetamine rahvusvahelistel turgudel jääb välisministeeriumi keskseks töösuunaks ning otsime viise, kuidas seda tõhusamalt teha. Plaanime laiendada Eesti aukonsulite võrgustikku, kes pakuvad konsulaarabi nii Eesti kodanikele kui ka aitavad edendada Eesti ärihuvisid USAs," ütles välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200).

"Välisministeeriumit puudutava kokkuhoiu täpsemal kavandamisel oleme lähtunud põhimõttest, et peame suutma ka edaspidi oma põhiülesandeid edukalt täita, sealhulgas välispoliitikat aktiivselt ellu viia. Võimalikuks kärpeks valmistudes analüüsisime kõiki ministeeriumi üksusi," sõnas Tsahkna.

"Ametikohtade vähendamine puudutab meie tegevuse kõiki valdkondi ja ka meie välisesindusi," lisas ta.

Septembri alguses ei soovinud Tsahkna ETV saates "Välisilm" Johannes Trallale antud intervjuus öelda mitu välisesindust või konsulaati kinni läheb.

"Ma kindlasti ei pane kinni ühtegi suursaatkonda. Mida me kuskilt kokku tõmbame, on eelkõige bürokraatia pool ja eelkõige personalipoliitika, aga kvaliteedis me tagasi ei anna," vastas Tsahkna.

"Täna on kõik (kärpe)tabelis. Kõik. Aga mida ma ütlen välisministrina, on see, et me saatkondi kinni ei pane. Konsulaarteenust võime üle vaadata, aga oma esindusi me kokku tõmbama ei hakka, meil on mujalt võimalik rohkem võtta kokku. Ja ma ütlen ka veel n-ö kärpekrokodillina seda, et minu jaoks see suurusjärk 50-60 miljonit eurot (kärbet) on pigem solidaarsuse näitamine Eesti inimestele. See ei lahenda tegelikult meie eelarvedefitsiidi probleemi, mis on suurusjärgus kaks miljardit eurot 2027. aastal, nii et siin on teised vahendid," rääkis minister.