Tsahkna: konsulaatide sulgemise tõttu ei kannata äridiplomaatia

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et San Francisco ja New Yorgi konsulaatide sulgemine ei kahjusta Eesti äridiplomaatiat ja seal hätta jäänud eestlaste aitamist.

"Eile oli mulle mitte väga meeldiv päev. Viis protsenti välisministeeriumi töötajatest koondati. Koondati 45 töökohta koos töötajatega. Mõned kohad ei olnud täidetud, lihtsalt nendele inimesi polnud leitud veel. Ma ütlen ausalt, see on päris jõhker nende inimeste suhtes. Eesti välisministeeriumi kogu eelarve on 110 miljonit eurot 16 miljardist. Ja me katame kogu maailma. Selle eelarve sees on ka kogu kinnisvara ja kõik inimesed. See oli valus otsus, aga me oleme solidaarsed ja tõmbame kokku oma meeskonda," ütles Tsahkna.

Tsahkna märkis, et koondatud inimesed olid enamuses välisministeeriumi peamajast Tallinnas.

Konsulaatide inimesed ei ole aga Tsahkna sõnul koondatud, vaid välisministeerium korraldab ümber konsulaatide tööd.

"Need inimesed tegid väga erinevaid töid. Meil on ju välisesindustes ja saatkondade juures palgatud kohapealseid inimesi, kes teevad tugiteenuseid. Neid kohti me kärpisime ka," sõnas Tsahkna.

Tsahkna sõnul saab ta aru pahameelest, mis tabas konsulaatide sulgemist. "Tõepoolest New Yorgis on olnud kogu meie okupatsiooniaegne välisteenistus. Aga me peame aru saama, et ajad on edasi läinud ja me ei kaota ära konsulaadi teenust, vaid me reformime selle ümber. Meil on New Yorgis olemas väga suur, esinduslik ja hästi mehitatud esindus ja missioon ÜRO juures, seal on meil inimesed, nad täidavad tegelikult sedasama ülesannet. Meil on jätkuvalt olemas Eesti maja, seal saavad eestlased koguneda. Konsulaadi teenus ei kao mitte

kuskile ära," rääkis Tsahkna.

Tsahkna rõhutaski, et näiteks New Yorgis hätta jäänud eestlased saavad abi ÜRO juures tegutsevast Eesti esindusest, kus osutatakse samuti konsulaadi teenust.

"Me ei kaota ära seda teenust. Seda teenust osutavad konsulid. Meil on Washingtonis suursaatkond, meil on korralik mehitatus USA-s," lausus Tsahkna.

"Minul oli valik, kas panna kinni mõni saatkond või vaadata ümber neid teenuseid. Ja ma olen kategooriliselt vastu sellele, et Eesti sulgeb oma saatkondi," lisas ta.

Rääkides San Francisco konsulaadist ütles Tsahkna, et see küll avati, aga see ei ole leidnud rakendust sajaprotsendiliselt.

"Kõike saab teha efektiivsemalt. Sõnum on väga selge, me ei tõmba oma teenust kokku, me lihtsalt teeme seda efektiivsemalt," sõnas ta.

San Franciscot hakkab Tsahkna sõnul katma juurde palgatav töötaja Washingtonis.

San Franciscosse kohapeale jääb Tsahkna sõnul alles Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EISA) esindus, mis tegeleb äridiplomaatia poolega.

Välisministeerium teatas teisipäeval, et koondab 45 ametikohta ning sulgeb peakonsulaadid New Yorgis ja San Franciscos 2024. aasta suvest.