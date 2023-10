Pevkur: jalgpalliliidu otsus oli poolik

Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul oli Eesti Jalgpalli Liidu sõnum, et Eesti koondised Venemaa U-17 koondiste rahvusvahelistele võistlustele lubades nendega ei mängi, poolik ning liit peaks ka otsustama, et Eesti loobub Venemaa osalemisel turniiril osalemisest ja korraldamisest.

Pevkur, kes on ka olümpiakomitee asepresident ja võistkondlike sportmängude komisjoni esimees, ütles, et olümpiakomitee ütles konkreetselt ja kiiresti, mis sellest arvab. "Minu väga selge seisukoht on see, et ei mingit arutelu isegi, et võiksime mõelda selle peale, et mängiksime Venemaaga," sõnas ta.

"Mis on natukene veel probleem, mille kohta ootaksin jalgpalliliidult veel selgitusi on see, et jalgpalliliit on valitud korraldajaks ja nüüd on küsimus, et liit küll ütleb, et Eesti ei mängi. Aga ma tahaksin kuulda, et sellisel juhul ei osale või me ei korralda, kui Venemaa peaks lubatama tagasi," ütles Pevkur.

Liidu kolmapäevane avaldus, mis järgnes sponsorite protestile, oli Pevkuri sõnul võrrandi üks pool. "Siin tuleb teine pool ka välja hääldada elik kui Venemaa lubatakse tagasi ja Eesti peab korraldama seda turniiri, siis tegelikult oleks korrektne, et Eesti sellest loobub," ütles kaitseminister

"Mina ei näe võimalust, et me saaks korraldada turniiri, kus osaleb Venemaa," sõnas Pevkur.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et on Pevkuriga samal seisukohal ning Eesti viib ellu agressori isolatsioonipoliitikat, milles mängib olulist rolli ka sport, mis on Venemaale olnud oluline poliitiline mõjutusvahend.

"Mida lähemale jõuavad olümpiamängud, seda suurem on surve ja tuleb igasuguseid huvitavaid ettepanekuid. Näiteks, et paraolümpiamängudel on okei, kui Vene erinevad sportlased osalevad, hakkame sealt otsast pihta. See on väga vale tee. Samuti see jutt, et lapsed ei peaks kannatama oma vanemate tegude eest. Ma olen üldiselt sellega nõus, aga Venemaa kasutab sporti ka noorte sporti poliitilise mõjutusvahendine," rääkis Tsahkna.

Tsahkna sõnul hakkab Venemaa vaikselt tagasi imbuma erinevatesse kohtadesse, kust riiki on juba eemale hoitud.

"See surve on väga tugev ja ma ütlen otse välja, et Venemaa on uuesti saanud oma pehmete mõjutusvahendite masina käima, kõikvõimalikel erinevatel tasemetel üritatakse uuesti oma jalg ukse vahele saada. Siin peame järgima põhimõtet, et agressorriik ei saa osaleda ja kasutada poliitiliselt ükskõik milliseid rahvusvahelisi üritusi ja organisatsioone," ütles välisminister.

"Ükskõik kui palju me ei sooviks lahus hoida sporti ja poliitikat, siis Venemaa jaoks on need seotud ja see on osa Venemaa isoleerimisest, kui me ei luba neil osaleda ka rahvusvahelistel võistlustel," ütles terviseminister Riina Sikkut (SDE).

Sikkut tõi paralleeli tervisepoliitikast, et Moskvas asus Maailma Terviseorganisatsiooni mittenakkushaiguste keskus, mis kolitakse Eesti eestvedamisel Moskvast Kopenhaagenisse. "See otsus oli Venemaale väga valus, vaatamata sellele, et see oli justkui väike samm," ütles ta.

Kas Eesti peaks osalema Pariisi paraolümpiamängudel, kui seal osalevad Venemaa ja Valgevene sportlased, ütles Pevkur, et see on kahe teraga mõõk, sest kui Eesti sportlased seal ei osale, siis keegi seda hiljem ei mäleta. Eesti Olümpiakomitee seda otsust veel langetanud ei ole.

Venemaa sportlaste osalemise vastu on vähesed riigid, sõnas Pevkur. "Venemaa on väga edukas Aafrikas, Lõuna-Ameerikas, Aasias surumaks läbi pehmet poliitikat, et las see väike konflikt seal Ukrainas olla, aga laseme teistes alades, tervises ja spordis, edasi nii nagu on," rääkis ta.

Tsahkna sõnas, et kui Rahvusvaheline Olümpiakomitee otsustab Venemaa sportlased ka Pariisi Olümpiamängudele lubada, siis Prantsusmaa ise ei pruugi Venemaa sportlasi riiki lasta. "Ma üldse ei välista olukorda, kus ROK võib langetada otsuse, aga sportlased ei saa osaleda füüsiliselt," ütles ta.