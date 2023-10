Abhaasiasse tuleb Vene mereväebaas

Abhaasia president Aslan Bžahania teatas, et kokkuleppe järgi tuleb mereväebaas Otšamtšire rajooni rannikule.

"Selle kõige eesmärk on nii Venemaa kui Abhaasia kaitsevõimekuse tõstmine ning selline koostöö jätkub. On ka asju, millest ma ei saa rääkida," ütles Bžahania.

Venemaa pole kokkulepet kommenteerinud.

Uudis Abhaasia mereväebaasi rajamisest vihjab, et Venemaa otsib alternatiivi Sevastopolile. Samuti võib antud uudis tekitada ärevust Türgis, sest Abhaasia asub Kirde-Türgi rannikule lähedal. Lääneriigid väljendasid muret seoses Otšamtširesse mereväebaasi rajamise plaanidega juba 2009. aastal.

Wall Street Journal on täna teatanud, et satelliitfotode järgi viis Venemaa suure osa oma Musta mere laevastikust Sevastoopolist Novorossiiskisse. Otsust saab pidada edusammuks Ukraina jaoks, kes on korduvalt rünnanud Vene laevu Sevastopoli lähedal ja selle sadamas ning nõnda sundis Venemaad vähendama selle laevade aktiivsust Musta mere loodeosas.

Viimane suurim Ukraina rünnak toimus septembris, kui Ukraina suutis oluliselt kahjustada Vene dessantlaeva ja allveelaeva Sevastopoli kuivdokis.

Ukraina juhid on vihjanud, et Krimmis asuvate Vene okupatsioonivägede rajatiste ja objektide ründamiseks võidi kasutada Briti ja Prantsuse rakette Storm Shadow ja Scalp, mis on ühe suurima ulatusega relvad Ukraina arsenalis.

Abhaasia juht soovib riigi integreerumist Venemaaga

Abhaasia on Gruusia rahvusvaheliselt tunnustatud territooriumil asuv riik, ning paljud analüütikud ütlevad, et Abhaasia ja Lõuna-Osseetia on sisuliselt Venemaa poolt annekteeritud pärast 2008. aasta Vene-Gruusia sõda.

Suurem osa maailmast ei tunnusta Abhaasiat ja peab seda Gruusia osana. Lisaks Venemaale ainult Venetsueela, Nikaraagua, Nauru ja Süüria peavad Abhaasiat iseseisvaks riigiks.

Kuigi Putin pole midagi öelnud Otšamtšire võimaliku mereväebaasi kohta, ütles Bžania, et tema soovib osaleda "Venemaa algatatud integratsiooniprotsessis".