Hiina firma müüs Wagnerile kaks luuresatelliiti

Leping sõlmiti 2022. aasta novembris, kui Ukraina sõda, milles Wagner etendas lahinguväljal keskset rolli, oli kestnud üle poole aasta.

AFP nähtud leping on inglise ja vene keeles ning see on allkirjastatud 15. novembril 2022.

Leping ütleb, et firma Beijing Yunze Technology Co Ltd müüb kaks Hiina kosmosefirmale Chang Guang Satellite Technology (CGST) kuuluvat kõrgresolutsiooniga seiresatelliiti tollal Prigožini äriimpeeriumisse kuulunud firmale Nika-Frut.

Satelliidid ja lisateenused maksid 235 miljonit jüaani (üle 30 miljoni dollari).

Allika sõnul küsis Wagner tänavu mai lõpus pilte Venemaa territooriumist, mis hõlmasid teekonda Ukraina piirist Moskvani, mille võitlejad juuni lõpus lühikeseks jäänud mässu ajal ette võtsid.

Mäss kestis vaid ööpäeva ning sellega läksid Prigožini ja Vene presidendi Vladimir Putini teed lõplikult lahku.

Lepingus Venemaa territooriumist piltide tellimist ei mainita ja AFP nende saamist kinnitada ei saa. Satelliidipilte kasutati ka Wagneri operatsioonides Aafrikas.

Euroopa julgeolekuallika sõnul kehtib leping Hiina firmaga praeguseni.

Leping andis sõjafirmale õiguse küsida ka Hiina operaatori CGST sateliidivõrgu teisi pilte. Võrgus on praegu umbes 100 satelliiti, kuid 2025. aastaks peaks nende arv ulatuma 300-ni.

USA Cornelli ülikooli kosmoseteadlane Gregory Falco ütles AFP-le, et Wagneri huvi Hiina tehnoloogia vastu näitab, et Venemaa võimed selles sektoris on piiratud, ehkki tal on Nõukogude Liidu päevist suure kosmoseriigi maine.

"Venemaal ei ole sellist võimekust. Nende satelliidiprogramm ei ole olnud viimasel ajal kuigi edukas. Mingil juhul ei suudaks nad ise seda teha," ütles ta.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja ütles vastuseks AFP pärimisele satelliiditehingu kohta, et ei tea sellest midagi, kuid Hiina toimib alati vastavalt seadustele ja oma rahvusvahelistele kohustustele.

Hiina satelliidiandmete Wagneri käsutusse jõudmine näib aga olevat teada Washingtonile, sest USA kaubandusministeerium teatab 24. veebruaril, et kannab sanktsiooninimekirja Beijing Yunze Co. Technology ja satelliidipiltide vahendaja Head Aerospace Technology.