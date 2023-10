IMF-i juht: maailma majandust ootab pehme maandumine

Georgieva ütles ajakirjanikele enne Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi tippkohtumisi Marrakechis, et globaalse majanduslanguse tõenäosus on vähenenud, mis tagab majandusele "pehme maandumise". Georgieva nimetas Indiat ja USA-d heade majandusväljavaadetega riikideks.

Samas avaldas Georgieva muret, et USA on ainus suur majandus, mille majanduskasv on jõudnud pandeemiaeelse olekuni. Samuti ütles IMF-i juht, et järgmise viie aasta maailma majanduskasv jääb väikeseks. Nii tõi ta välja, et majanduskasv jääb tunduvalt alla viimase 20 aasta keskmisele, milleks oli 3,8 protsenti aastas.

Georgieva nimetas üheks suurimaks probleemiks "kasvavaid erinevusi majanduslikus olukorras erinevate riikide vahel ja riikide sees". Ühtlasi kirjeldas ta taastumist pandeemiast aeglaseks ja ebaühtlaseks.

Probleemsete riikidena tõi Georgieva välja Hiinat ja Aafrika arengumaid. Hiina puhul valmistab muret riigis lahti rulluv kinnisvarakriis ning mittefinantsettevõtete suur võlakoormus.

Inflatsiooni ohjeldamine on esmane ülesanne

Kuigi veel aprillis tõi IMF välja riskidena maailma majanduse jaoks inflatsiooni ja selle võitlemiseks tõstetud kõrgeid intressimäärasid, ei soovita Georgieva veel keskpankadel intressimäärasid alandada.

Georgieva hoiatas praegugi, et karmimad laenutingimused avaldavad survet kinnisvarasektorile lisaks Hiinale ka Euroopas ja USA-s, kuid siiski lisas, et inflatsiooni vastu võitlemine on prioriteet, isegi kui see tuleb kõrgete intressimäärade ja karmide laenutingimuste hinnaga.

IMF-i tegevjuht kordas oma kauaaegset sõnumit, et keskpangad peavad vältima enneaegset rahapoliitika lõdvendamist, sest inflatsioon võib uuesti kasvama hakata juba oluliselt tõstetud intressimääradele vaatamata.

Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi tippkohtumiste käigus avaldatakse järgmisel nädalal IMF-i uus ülemaailmne majandusprognoos, milles tuuakse välja ka peamisi maailma majandust mõjutavaid riske.