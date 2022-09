Elukalliduse tõus on viinud inimesed autost bussi

Tartumaa Ühistranspordikeskuse andmetel on liinireisjate arv kasvanud kaks korda, üle Eesti on kasvanud bussireisijate arv aastaga 26 protsenti.

Hommikul kell 7.15 väljus Elvast Tartu suunal tasuta buss, mis mööda kümneid nõudepeatusi tiirutades korjas peale inimesed, kes Tartusse sõita soovisid. Mida lähemale linnale, seda vähem oli bussis ruumi ja viimastes peatustes ootavad inimesed selle bussiga Tartusse sõita ei saanudki.

"Et inimesed oleks teadlikud, et buss on täis, mul ei ole võimalik lihtsalt rohkem kedagi bussi peale juurde võtta. On olemas infotelefoni number, kuhu inimesed saavad helistada, et milline on järgmine väljumine, kuhu nad saaksid edasi minna või mis on variant," rääkis AS GoBusi bussijuht Terje.

Samas nentis Terje, et ka eelnevatel aastatel on olnud perioode, kui tasuta ühistransport on inimeste hulgas populaarne. Kui tasuliste maakonnaliinidega sõitis septembris tööpäevadel liinidel 4600 inimest päevas, siis sel nädalal on arv kasvanud 8700 inimeseni päevas, ütles Tartumaa Ühistranspordikeskuse juhataja Maikl Aunapuu.

"See on kahekordistunud nüüd küll pikema perioodi jooksul, aga järsult on tõus toimunud viimasel ajal seoses kiire kütusehinna tõusuga. Samamoodi Ukraina sõjapõgenikud mõjutavad meie sõitjate arvu. Näiteks Luunjas ühel päeval ühele väljumisele tahtis bussi peale saada 68 inimest korraga, Lähte peatuses ootas 105 inimest bussi. Need arvud on ennenägematud ja täiesti pöörased," selgitas ta.

Näiteks hommikul Elva - Tartu bussiga sõitis Külli, kes on autosõidust 6,5 kilomeetri kaugusele tööle praeguseks loobunud.

"Ma lihtsalt ei raatsi nii lühikest otsa autoga sõita, kas siis käin jala, rattaga või siis bussiga, kuidas mugavam on hetkel," ütles ta.

Aastane liinimaht Tartumaa liinivõrgus on 4,3 miljonit kilomeetrit. Aunapuu rääkis, et kuna tõusnud on ka liinikilomeetri hind ja piletitulu pole, vajab ühistranspordikeskus lisaraha, et liine tihendada või suuremaid busse sõitma panna. Nii kaua kui lisarahastuse otsust pole, peavad reisijad leppima olukorraga, kus alati ei pruugi bussile mahtuda.

"Liinikilomeetri hind eelmisel aastal oli 96 ja 97 sendi juures, täna on see 1,14 eurot ja iga poole aasta tagant seda indekseeritakse vastavalt elukalliduse muutumisele. Me oleme pöördunud transpordiameti poole palvega leida ikkagi viimaseks kvartaliks Tartumaale veel täiendavaid lisavahendeid. Kui raha eraldatakse, me kohe ka saame panna väljumisi juurde," rääkis Aunapuu.

Transpordiameti ühistranspordiosakonna juhataja Mihkel Mäeker ütles, et üle Eesti on bussisõitjate arv aastaga kasvanud 26 protsenti.

Lähinädalatel peaks selguma, kas ühistranspordikeskused neljandaks kvartaliks raha juurde saavad.

"Meil hetkel ongi käimas koos ühistranspordikeskustega neljanda kvartali mahtude, liinikilomeetrite vajaduste kaardistamine ja kui on võimalik kuhugi vajalikku kohta lisada liinikilomeetreid ja eurosid, siis kindlasti me sinna ka neid lisame. Me vaatame selles mõttes üle-eestilist pilti ja vaatame natukene ühistranspordikeskustest laiemalt seda," rääkis Mäeker.