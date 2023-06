Ministeerium: TLT peaks ise aktiivsemalt noori bussijuhiks koolitama

Padar kirjutas ametlikus pöördumises minister Tiit Riisalole, et AS Tallinna Linnatransporti, kes osutab avalikku sõitjateveo teenust Tallinnas ja väljaspool ning opereerib 72 bussiliinil, pitsitab bussijuhtide nappus. Põhjusena toob Padar välja, et noored seda elukutset valida ei saa, sest liiklusseaduse erisus lubab küll bussijuhtidena tööle võtta ka 18-aastaseid isikuid, kuid ainult siis, kui liin on lühem kui 50 kilomeetrit. "Tallinnas on bussijuhil läbisõit päevas aga 150-300 kilomeetrit," ütles Padar.

"Meil on olulist üldhuvi teenust järjest keerulisem osutada, sest bussijuhi ametit ei ole võimalik õigel ajal valida ja selleks ajaks, mil liiklusseaduses lubatud iga kätte jõuab, on noored oma elukutsevalikud juba teinud. Probleem on laiem kui vaid meie ettevõttes, see puudutab kogu sektorit ning on oma loomult vaid süvenev," kirjutas Padar ministrile.

MKM-i teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter ütles ERR-ile, et Tallinna Linnatransport tõlgendab seadust valesti. "Seaduses on mõeldud ikka liini pikkust, mitte päevast läbisõitu," selgitas Tatter.

"Ehk siis juba 2007. aastal jõustunud liiklusseaduse muudatusega on TLT-l olnud võimalus nooremaid kui 24-aastaseid koolitada ja tööle võtta, kui selleks on huvi, sest Tallinnas ja ka teistes linnades on eelduslikult olulises osas alla 50 kilomeetri pikkused liinid. Paraku TLT ega teised veondussektori ettevõtjad ei ole seda võimalust kasutanud," sõnas Tatter.

Tatter märkis ka, et arvestades, et kutseliste juhtide puudus veondussektoris on suurenenud, on menetluses olevas liiklusseaduse versioonis tehtud seadusandjale ettepanek lubada 50 kilomeetri pikkuse liini teenindamise piiranguta D-kategooria sõidukit juhtima ka 20-aastast isikut, kellel on vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ja kes on läbinud ametikoolituse 280-tunnise kursuse või 23-aastast isikut, kellel on vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ja kes on läbinud 140-tunnise kursuse.

MKM-il on kavas ettepanek valitsusele esitada aasta lõpus.