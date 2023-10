Venemaa varustas Hiinat järgmise põlvkonna tuumaallveelaeva tehnoloogiaga

Hiina laevastiku tüüp 094 (Jin-klass) tuumaallveelaev teeb palju lärmi ja neid on kerge tuvastada. Analüütikud ja lääneriikide ametnikud ütlesid, et üha rohkem on tõendeid selle kohta, et Hiina võib kümnendi lõpus kasutusele võtta tüüp 096 tuumaallveelaeva. USA analüütikute sõnul on selliseid tuumaallveelaevu palju raskem jälgida.

"Tüüp 096-st saab õudusunenägu. Neid saab olema väga-väga raske tuvastada," ütles USA mereväe ekspert Christopher Carlson.

094 tüüpi tuumaallveelaevad on võimelised kandma JL-3 tuumaraketti. Selliseid allveelaevu saadab Peking Lõuna-Hiina merele. Analüütikud märgivad, et 096 oleks võrreldav Venemaa tipptasemel allveelaevadega. Uus allveelaev oleks suurem kui 094 tüüpi allveelaevad ning oleks varustatud seadmetega, mis suudavad summutada mootorimüra.

Carlson ütles Reutersile, et Hiina järgmise põlvkonna tuumaallveelaeva saab võrrelda Venemaa Akula-klassi allveelaevadega.

"Meil on raske leida ja jälgida täiustatud Akulasid," ütles Carlson.

Venemaa ja Hiina ei vastanud uudisteagentuuri Reuters kommentaaritaotlustele.

Venemaal tegutsev Hiina sõjaekspert Vassili Kašin leidis, et Hiina insenerid võisid järgmise põlvkonna allveelaeva arendamisel teha läbimurde. Ta väitis, et Hiina võis hankida 1990. aastate Venemaa tehnoloogiat, kuid on ebatõenäoline, et Peking sai enda käsutusse järgmise põlvkonna Vene tehnoloogia.

"Mereväe valdkonnas pole Hiina Venemaa vastane. See ei tekita raskusi meile, see tekitab probleeme USA-le," ütles Kašin.

Hiina ohu tõttu suurendab USA oma kohalolu Vaikse ookeani piirkonnas. USA on saatnud piirkonda üha rohkem P-8 Poseidon lennukeid. Need lennukid täidavad allveelaevatõrje, laevatõrje, luure ja muid jälgimise ülesandeid.

USA, Austraalia ja Suurbritannia sõlmisid juba 2021. aastal tuumaallveelaevaleppe. Tegemist oli esimese tehnoloogiaalase lepinguga, mis avalikult allkirjastati pärast seda, kui kolm riiki teatasid septembris kaitseliidu AUKUS moodustamisest, et tulla toime strateegiliste pingetega Vaikse ookeani piirkonnas, kus Hiina ja USA rivaalitsemine kasvab.