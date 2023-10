Kasutatud autode müüja: nii suured registreerimistasud on ehmatavad

Rahandusministeerium tutvustas esmaspäeval automaksu eelnõu, mis näeb muu hulgas ette, et nii uue kui ka kasutatud sõiduki esmasel registreerimisel Eestis tuleb hakata maksma registreerimistasu, mis koosneb 300-eurosest baasosast ja lisanduvatest CO2 ja täismassi komponendist.

Mait Kalamees ütles ERR-ile, et tarbijale tunduvad need summad hetkel kindlasti liiga suurena. Ta tõi välja näiteks arvutuse, mille kohaselt 2019. aasta Audi Q7 registreerimistasu ulatus üle 10 000 euro.

"Kindlasti on see ehmatav, me isegi ei arvanud, et see tasu nii suur tuleb, alguses räägiti teistsugustest numbritest," tõdes Kalamees.

Ta lisas, et ei ole veel detailidesse süvenenud, aga kui tulevad reaalsed kalkulatsioonid, selguvad ka täpsemad mõjud. Praegu tundub aga pilt tarbijale üsna karm ja kindlasti jätavad kehtestatud muudatused jälje ka autoturule.

Kalamees märkis, et kasutatud autode hinnad on praegu languses, aga tulevikus hakkavad ilmselt tõusma. Tarbijad, kes täna ostavad võib-olla kallimaid masinaid, hakkavad valima väiksemaid ja odavamaid autosid. Lisaks on oodata, et seni autovahetust edasi lükanud inimesed võtavad selle enne maksu kehtima hakkamist ette.

"Oleme viimase kahe aasta jooksul näinud Ameerika mägedel olevat turgu, hinnad lendavad üles ja langevad, mis on seotud kiibidefitsiidiga. Kui see maks tuleb sellisena, siis need, kes on planeerinud, teevad kindlasti järgmisel aastal ostu ära," tõdes Kalamees ja märkis, et aktiivsem müük tuleb järgmiste perioodide arvelt – 2025. aastal tuleb selle võrra vaiksem.

Tema sõnul on intressitõusud viinud turu äraootavasse, pigem langevasse seisu ja inimesed on oodanud rohkem infot ka eesootava automaksu kohta. Lisaks on lähiajal ees ka käibemaksutõus.

"Kuna Eestis ei ole varem automaksu olnud, siis hetkel neid numbreid vaadates – ma ei ole veel väga põhjalikult süvenenud – tundub ikka päris karm. Järjest tõstetakse kõiki makse, see tekitab tarbijates trotsi ja pahameelt," prognoosis Kalamees.

Automaks ja registreerimistasu hakkavad riigi plaanide kohaselt kehtima 2025. aastast.