Sillat: automaks on eelarvetäiteks, rohepakend on seal nagu järelkäru

Eesti mootorispordi muuseumi MOMU looja ja autoekspert Arno Sillat leiab, et värskelt tutvustatud automaks täidab pigem eelarve lappimise eesmärki ja tegelikku probleemi ehk kuidas teedelt autosid vähemaks saada, see ei lahenda.

Rahandusminister Mart Võrklaev tutvustas esmaspäeval ministeeriumis valminud automaksu eelnõu, mille sisuks on ministri sõnul keskkonnamõju ja autostumise vähendamine. Ministri sõnul on maksu eesmärk pidurdada autostumist võrreldes 2021. aasta seisuga üks kuni kolm protsenti.

Autoekspert Arno Sillati hinnangul saavutatakse see eesmärk aga juba puhtalt automaksu kehtestamise ja sellega kaasnevate regulatsioonidega.

"Aastal 2021. oli Eestis arvel kusagil 800 000 ja pluss sõiduautot ja kui me vähendame seda kolm protsenti, siis see on 24 000 autot. See saavutatakse ainult ühe meetmega ehk kui lahendatakse ära fantoomautode küsimus, mida on kusagil 50 000. Järgmine on seisvad autod - neid on veel 100 000," selgitas ta "Terevisioonis".

"Ehk tegelikult väheneb Eesti autopark lihtsalt selle maksu kehtestamise ja regulatsioonide jõustamisel tegelikult kusagil 100 000 auto võrra kiiresti," leiab Sillat.

Ta lisas, et selgelt on riigieelarves auk, mida nüüd üritatakse lappida.

"Ja seda ma näengi riigi põhilise eesmärgina täna. See rohepakend on seal olemas, aga pigem ikka kommunikatsioonis tuleb välja, et see on pigem selline järelkäru, mis lohiseb järel."

Kuid Sillati sõnul ei paista värskest automaksu plaanist kuidagi välja, kuidas võiks autosid teedelt vähendada.

"Ja see on tegelikult ülemaailmne probleem ka näiteks jalgrattalembelistes riikides nagu Taani ja Holland, kus on miljoneid jalgrattaid, aga autopark pole hakanud vähenema," märkis ta.

"Kogu maailmas on täna 1,5 miljardit autot, iga viie inimese kohta üks auto. Probleem pole mitte selles, et me vahetame sisepõlemismootoriga autod elektriautode vastu - küsimus on selles, et neid autosid võiks olla vähem."

Sillati hinnangul on maailmas kokku umbes 200 miljonit nn autoromu, millest näiteks Euroopa Liidu taaskasutamise reeglite järgi võiks taas kasutada 95 protsenti.

"Ehk tegelikult 200 miljoni auto pealt saaks 185 miljoni auto tootmiseks vajaliku materjali ja me ei peaks maakera enam auklikuks laskma."

Automaksu kritiseerides leidis Sillat ka, et uue plaaniga tehakse liiga näiteks alustavatele ettevõtjatele ning lahendamata on veel muuseumiautode probleem.

"See maksuvähendus kehtib ainult eraisikutele. Ettevõtetele ei kehti ja nende puhul on öeldud, et nemad peaksid küll uute autode peale minema. Aga lõpuks on olemas alustavad ettevõtjad, kellel pole kohe võimalust endale osta uut ja keskkonnasõbralikku autot," sõnas ta.

"See näitab tegelikult ju seda, et ega valitsus ettevõtluse loogikat ju ei mõista," lisas Sillat.