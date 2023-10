Nädalavahetuse torm tõi kindlustusseltsidele kahjuteadete laviini

"Käesoleval aastal on registreeritud 465 loodusõnnetusega seotud kahjujuhtumit. Selle nädalvahetuse tormiga seoses on hetkel registreeritud juba 139 kahjujuhtumit," ütles If Kindlustuse varakahjude grupijuht Lauri Nõu teisipäeva ennelõunal ERR-ile.

Nõu sõnul teatati möödunud aasta jooksul If Kindlustusele 442 loodusõnnetusega seotud kahjujuhtumist ning keskmine kahju ühe sellise kindlustusjuhtumi juures oli 3774 eurot.

Nõu rõhutas, et eeldatavasti laekub ka nädalavahetuse kohta veel uusi teateid kahjudest.

Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht Liina Laks ütles ERR-ile, et nädalavahetuse tormiga seoses on Swedbank P&C Insurance'is teisipäeva lõunaks kokku registreeritud 154 kodu- ja kaskokindlustuse kahjujuhtumit, mille esialgne hinnanguline kahjusumma on 270 000 eurot. See teeb ühe kahjujuhtumi keskmiseks maksumuseks 1753 eurot.

"Kahjujuhtumite kogusumma suureneb sarnaselt nagu eelmise tormi korral tõenäoliselt veelgi, kui kahjustuste ulatus ning remondiks ja parandusteks kuluv summa on lõplikult kindlaks tehtud ning kõik inimesed on jõudnud kahjuteated esitada," rõhutas Laks.

Tormikahjustused Narva-Jõesuus.

Laks viitas sellele, et kui augustis olnud torm puudutas peamiselt Saaremad ning Eestis registreeritud kodu- ja sõidukikahjude esialgne kahjusumma jäi tol korral ligi 70 000 euro juurde, siis praeguseks on see kahjusumma tõusnud ligi 150 000 euroni.

"Möödunud nädalavahetuse torm puudutas suuremat osa Eestist, sellest tulenevalt on ka esialgsed hinnangulised kahjusummad suuremad," ütles Laks.

Swedbanki esindaja sõnul olid kaskokindlustuse juhtumid ennekõike seotud tormist põhjustatud puude langemisega, kodukindlustuses oli samuti puude kukkumisega seotud õnnetusi, kuid kahju tekitasid ka erinevad lendavad objektid nagu näiteks virnas olnud laudade lendamine tuule mõjul lähedal asunud kasvuhoonesse, batuudi ja aiamööbli paiskumine naabri aeda, mille tõttu said kannatada nii batuut kui võrkaed.

ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts ütles ERR-ile, et nädalavahetuse tormi järel on selts registreerinud 69 kahjujuhtumit, millest ligi 80 protsenti on kodukindlustuse juhtumid.

"Neist enamus on seotud puude kukkumisega elu- ja abihoonetele ning aedadele. Samuti on kahjustada saanud mitmed katused. Suuremaid kahjusid põhjustasid tugeva tuule tõttu lendu läinud katused ning kukkuvad puud ja lahtised objektid, mis kahjustasid nii kodu kui muud vara," selgitas Lepvalts.

Autodele tekkinud kahjudest on ERGO-le teatatud 13 korral. "Ka sõidukite puhul on peamiseks kahjude põhjuseks autodele kukkunud puud või lahtised oksad," ütles ERGO esindaja.

Puu alla jäänud auto Tallinnas Sõle tänaval. Autor/allikas: Tõnu Karjatse / ERR

Kokku on ERGO klientidele tormiga tekitatud kahjude summa ligi 100 000 eurot. "Aga see on alles väga esialgne hinnang ja võib prognoosida, et summa kasvab oluliselt, kuna tegelikud kahjud selguvad alles pärast kahjustatud objektide ülevaatust. Seega peaksid nädalavahetuse tormi täpsemad kahjud selguma paari nädala jooksul," märkis Lepvalts.

Salva Kindlustus teatas teisipäeval, et 7.-8. oktoobril üle Eesti käinud tormituul tekitas nende klientidele hinnanguliselt 60 000 euro ulatuses kahju.

"Oleme praeguseks saanud ligi 50 kahjuteadet, millest enamik on seotud tormi käigus murdunud puudega. Suuremalt said kannata Ida-Virumaa ning Harjumaa mereäärsed alad," kommenteeris Salva Kindlustuse varakahjude osakonna juhataja Karen Soosalu pressiteate vahendusel.

Lisaks puude kukkumisest põhjustatud kahjudele on tuul lõhkunud ka katusel oleva päikesepargi, rebinud katuselt metallist korstnamütsi ja lennutanud selle naabri aeda, kus see kahjustas hoovis seisnud kahte sõidukit, tõstnud õhku ja paisanud vastu aeda isegi vaiadega maa külge kinnitatud batuudi, kirjeldas Salva esindaja nendeni jõudnud kahjujuhtumeid.

Mullu oli 2390 loodusjõududest põhjustatud varakindlustusjuhtumit

Eesti Kindlustusseltside Liidu statistika kohaselt oli mullu 2390 varakindlustusjuhtumit, kus hoone sai kannatada tormi või muude loodusjõudude tõttu. Hoonete kogukahju oli ligi viis miljonit eurot ja ühe õnnetuse keskmine kahju 2060 eurot.

"Viimaste aastate suurimad hoonete tormikahjud olid 2019. aasta oktoobris 623 kindlustusjuhtumiga, kus ühe päevaga tekkis hoonekahjusid rohkem kui miljoni euro eest. 2021. aasta oktoobris tekitasid loodusjõud hoonetele kahjusid 490 ja juunis 430 korral. Tormid põhjustasid hoonetele 2020. aasta juulis 420 kindlustusjuhtumit ning mullu detsembris 419 juhtumit," ütles liidu kommunikatsioonijuht Kati Varblane ERR-ile.