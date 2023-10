NATO kaitseministrid arutavad Ukraina toetamist, aga ka Balticconnectori lõhkumist

Eesti ja Soome vahelise gaasitoru Balticconnector ja sidekaabli võimalikust sabotaažist räägivad NATO kaitseministrid tõenäoliselt juba kolmapäeval, kuid kindlasti neljapäeval. Ilmselt vähemametlikumalt täna ning põhjalikumalt homme, mil toimub Põhja Atlandi Nõukogu kohtumine.

Kriitilise taristu kaitsmisest on NATO-s viimase aasta jooksul palju räägitud, ent võetakse see nüüd veel suurema tähelepanu alla. Kuid loomulikult on sellel kõigel ka laiem julgeolekuline mõõde juhul kui peaks ilmnema, et selle kõige taga on Venemaa ning sellest on ka kindlad tõendid.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg lubas teisipäeva õhtul kõnes Soome presidendi Sauli Niinistöga, et allianss jagab vajalikku informatsiooni ning toetab vajadusel.

Ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen mõistis teisipäeva õhtul hukka kõik sihilikud teod, mille eesmärgiks on lõhkuda kriitilise tähtsusega taristut. Tema sõnul jätkab Euroopa Liit koostöös NATO-ga oluliste objektide turvalisuse tõstmist.

Stoltenbergi sõnumid, aga ka Eesti ja Soome ministrite pressikonverentsid näitasid, et NATO ei soovi sellistes küsimustes kuidagi olukorda eskaleerida. Selline käitumismuster ilmnes ka Venemaa droonide ja rakettide puhul, mis Poola ja Rumeeniasse ära on eksinud.

Kuid teemasid ja probleeme, mida arutada on ministrite ees veelgi. Kindlasti räägitakse mingis formaadis Israelis toimuvast, aga ka Kosovo ja Serbia piirikonfliktist.

Kolmapäevane päev on pühendatud Ukraina abistamise kontaktgrupi ehk Ramsteini formaadi aruteludele.

"Rõhk on peamiselt õhukaitsel ja laskemoonal, kuigi Ukraina kindlasti esitab mitmeid erinevaid palveid. Ma ei saa kindlalt öelda mis sellel kohtumisel juhtub. See on alati orgaaniline kohtumine, kus ministrid teatavad abist reaalajas ja mõnel juhul kuuleme kontaktgrupi kohtumisel sellest esimest korda. Seega me ei saa ennustada mis juhtub. Aga ütlen õhukaitse ja laskemoon kahel põhjusel. Nad on endiselt väga olulised lahinguteks, mida ukrainlased täna peavad," sõnas USA suursaadik NATO-s Julianne Smith.

Tema sõnul räägitakse ka Rootsi liitumisest NATO-ga, ent selles küsimuses peetakse ilmselt olulisemad vestlused kuluaarides.