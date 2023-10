Yellen hoiatas Iraani uute võimalike sanktsioonide eest

Janet Yellen hoiatas kolmapäeval Iraani, et "miski pole välistatud", kui peaks selguma, et Iraan aitas Hamasi rünnakutele kaasa. Samas ütles ta, et ühtegi otsust majandussanktsioonide karmistamise kohta pole veel langetatud.

Yellen seletas, et Washington lähtub kättesaadavast informatsioonist ning sanktsioonipoliitikat pidevalt vaadeldakse üle.

"Ma ei kavatse välistada midagi võimalike tulevikuotsuste osas, kuid ma kindlasti ei taha sellest ette jõuda," ütles Yellen ajakirjanikele, vastates küsimusele kuue miljardi dollari väärtuses külmutatud Iraani varade kohta, mida vabastati septembris.

USA ja Iraani vahelise vangide vahetuse tingimusena vabastas USA kuus miljardit dollarit USA külmutatud varasid, raha suunati Kataris tegutseva panga kontole. Yellen väitis, et Iraan pole veel raha kasutanud ning sellele pääseb ligi ainult humanitaarsetel eesmärkidel.

Yellen samuti ütles, et ta jälgib Iisraeli ja Hamasi vahelise konflikti võimalikku mõju majandusele, kuid ta ei usu, et see mõjutaks oluliselt maailma majanduse arenguid.

Yelleni sõnavõtt järgneb USA riikliku julgeoleku nõukogu nõuniku Jake Sullivani teisipäevasele avaldusele, et kuigi pole andmeid Iraani otsesest osalemisest Hamasi rünnaku juhtimises või kavandamises, uurib USA jätkuvalt Iraani seotust rünnakutega.

USA-s kasvab surve sanktsioonide karmistamiseks

Aina rohkem poliitikuid nõuab president Joe Bidenilt jõulisemat reaktsiooni Iisraeli vastu korraldatud rünnakule. Eriti suur on surve vabariiklastest poliitikute poolt.

Vabariiklasest senaator ja presidendikandidaat Tim Scott kutsus teisipäeval Yelleni aru andma senati panganduskomisjoni ees ning vastama küsimustele Iraani vastu kehtestatud sanktsioonide jõustamisest.

"Ameerika rahvas ja meie lähim liitlane Lähis-Idas Iisrael väärivad läbipaistvust ja vastuseid," ütles Scott.

Samuti nõudis ta, et Bideni administratsioon kasutaks "iga tööriista, iga relva ja iga majandussanktsiooni" USA ja Iisraeli turvalisuse tagamiseks.

Bideni administratsiooni kriitikud ütlevad, et Iraani naftaekspordile rakendatud sanktsioonide jõustumine on olnud liiga lõtv. Sanktsioonide eesmärgiks on sundida Iraani alustama uuesti läbirääkimisi selle tuumaprogrammi üle.

Yellen ütles, et USA pole "mingil kujul Iraani naftale rakenduvaid sanktsioone leevendanud". Ta lisas, et USA-l on ka sanktsioonid Hamasi ja Hezbollah vastu.