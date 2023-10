Terroristide tippjuht tunnistas, et Hamasi rünnak on kasulik Venemaale

Terroriorganisatsiooni Hamas tippjuht Ali Baraka ütles, et Hamas plaanis Iisraeli ründamist kaks aastat. Baraka rääkis, et praeguse konfliktiga on rahul ka Venemaa president Vladimir Putin, kuna see tõmbab USA tähelepanu Ukrainas toimuvast sõjast eemale.

Baraka andis intervjuu Araabia uudistekanalile. Tema sõnul oli ainult mõni Hamasi tippjuht teadlik, et terroriorganisatsioon plaanib alustada Iisraeli ründamist. Baraka kiitles veel, et Hamas üritas välismaailmale näidata, et keskendub Gaza valitsemisele, mitte terrorirünnakute korraldamisele.

"Oleme selleks rünnakuks valmistunud kaks aastat," rääkis Baraka.

Hamas paigutab oma juhtimiskeskusi haiglatesse, koolidesse ja elamurajoonide lähedusse. Kui Iisrael alustas Gaza pommitamist, siis Iisraeli sõjavägi saatis Gaza tsiviilisikutele korduvalt sõnumeid, et nad lahkuksid rünnakute piirkonnast. Hamas samas käskis inimestel paigal püsida.

"Iisraellased armastavad elu. Meie seevastu oleme valmis iseennast ohverdama. Me peame oma surnuid märtriteks," rääkis Baraka.

Baraka rääkis veel, et Hamasil ja Venemaal on ühised huvid. "Venemaa on õnnelik, et USA on Palestiinaga seotud. See leevendab survet venelastele. Üks sõda leevendab survet teises sõjas," seletas Baraka.

Samuti tunnistas Baraka, et Iraan toetab Hamasi poliitiliselt ja rahaliselt. Tema sõnul plaanib Hamas konflikti laiendada, nii, et Iisrael peaks end kaitsma nii põhjas kui ka lõunas, vahendas Dailymail.