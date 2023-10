Hamasi rünnakutes hukkus Eesti kodanik

Tsahkna sõnul oli hukkunu meesterahvas, kel on Eesti ja Iisraeli topeltkodakondsus.

"Lähtuvalt pere soovist me detailsemat infot anda ei saa selle kurva juhtumi kohta. Oleme suhelnud perekonnaga ja nad on palunud, et austataks nende kaotust ja privaatsust," sõnas välisminister.

Tsahkna sõnul on Iisraelist lahkunud 35 Eesti kodanikku, kuid välisministeeriumile teadaolevalt on Iisraelis veel 22 lühiajaliselt riigis viibivat Eesti kodanikku.

Välisministri sõnul üritab Eesti koostöös teiste riikidega leida oma kodanikele koha praegu veel käigus olevatele tasulistele lennuliinidele.

Iisraeli teatel on terrorirühmituse Hamas rünnakutes hukkunud vähemalt 1300 inimest ja viga saanud üle 3000. Ligi 100 inimest on Gazas Hamasi poolt pantvangi võetud.

Hamasi väitel on omakorda Gazas hukkunud 1200 ja saanud viga 5600 inimest.