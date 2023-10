Pärast maanteele keskpiirde rajamist kasvas liiklusõnnetuste arv mitu korda

Transpordiamet rajas neli aastat tagasi Tallinna-Rapla maanteel asuvale lõigule keskpiirde, et vähendada teel liiklusõnnetusi. Pärast piirde paigaldamist on lõigul aga palju rohkem liiklusõnnetusi juhtunud.

Umbes kolmekilomeetrine Tagadi-Kirdalu lõik asub Tallinna-Rapla maanteel, seitse kilomeetrit Kohilast põhjas. See on kõige otsem tee Raplast Tallinna.

Keskpiirde eesmärk on vähendada liiklusõnnetusi. Päris nii siiski läinud ei ole. Politsei andmetel sai nelja aasta jooksul enne piirde rajamist siin liikluses viga üks inimene. Pärast piirde rajamist on viga saanud aga kaheksa inimest.

Raplamaa omavalitsused pidasid piiret juba neli aastat tagasi raha raiskamiseks.

"Väga paljud Kohila ja Rapla inimesed käivad Tallinnasse kas tööle või lihtsalt linna asju ajamas. Nad ei ole kunagi sellest piirdest hästi arvanud, vähemalt minu kõrvu pole küll midagi kuulda olnud," ütles Kohila vallavolikogu esimees Heiki Hepner.

Transpordiamet soovib piirdega vältida ennekõike laupkokkupõrkeid ning neid pole seal ka pärast piirde ehitamist toimunud.

"Teede ümberehitus 2+1 või 2+2 lõikudeks nõuab väga palju resurssi ja me soovimegi teada saada ja katsetada, kas olemasolevale 1+1 sõiduradadega teele sobib põrkepiire vahele paigaldada nii, et me ülejäänud teed väga ümber ei ehita, väljaarvatud ristmikud ja liikluskorraldus," lausus transpordiameti liiklusohtlike kohtade ekspert Janno Vilberg.

Liiklusohutuse eksperdi Ain Kendra sõnutsi töötaksid piirded hästi palju väiksema liikluskoormusega teedel, kus ei ole aeglaselt liikuvaid jalgrattureid ega mopeedijuhte.

"Sellistes kohtades, kuhu me tahame keskpiiret rakendada, peame esmalt hoolitsema, et aeglased ja ohustatud liiklejad ehk kergliiklejad ei tohi pääseda sellele trassile. Kui nad pääsevad, siis on kiirused sassis ja iga aeglaselt liikuja teeb enda elu ohtlikuks ja seab ohtu ka teised," lausus Kendra.

Liikluskindlustusfondi andmetel on piirdega teelõigul juhtunud 20 korda rohkem liiklusõnnetusi kui siis, kui seal veel piiret ei olnud. Transpordiameti hinnangul on aga veel liiga vara, et öelda, et katseprojekt on olnud ebaedukas.

"Me ei arva, et see lõik oleks nüüd nii ohtlik, et see piire tuleks sealt eemaldada kohe, aga otsused, mis saab sellest lõigust edasi, teeme me järgmise aasta alguses," ütles Vilberg.

ERR uuris ka politsei- ja piirivalveametilt, kas neil ei ole kavas soovitada transpordiametil ohtlikku keskpiiret eemaldada. Politsei pressiesindaja Barbara Lichtfeldt ütles, et see küsimus on siiski transpordiameti pädevuses.

"See on transpordiameti projekt, mille osas nad ise otsustavad, kas jätkavad või mitte," sõnas Lichtfeldt.