Mihkelson Jeruusalemmas: kõik räägivad, et sõda tuleb pikk

Mihkelson ütles, et pidi esmaspäeval sügisistungjärguga alustanud Iisraeli parlamendist õhuhäire tõttu koos teiste Iisraeli parlamendiliikmetega suunduma turvaruumi, sest Jeruusalemma poole lendasid raketid.

"Kui me olime turvaruumis, siis oli päris hästi kuulda, kuidas see kuulus Iisraeli raudkuppel (raketitõrjesüsteem Iron dome - toim.) töötab. Need maha tulistamised toimusid lausa parlamendi kohal. Selles suhtes oli siin täna päris ärev," ütles Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul on Iisraelis arusaam, et praegusel hetkel on tegemist ajaloolise murdepunktiga Iisraeli ajaloos ja ollakse veendumusel, et sellisel kujul Hamas enam edasi eksisteerida ei saa.

"Kõik siin räägivad, et see sõda saab olema väga keeruline, tõenäoliselt pikem kui arvatakse. Ja selle eesmärgiks on ennekõike Hamas kui organisatsioon likvideerida," lausus Mihkelson.

Samas on Mihkelsoni sõnul Iisraeli eesmärk ka luua võimalus, et Gazas oleks palestiinlastel rahus elada oma territoorimil ja oma elukeskkonda tulevukus arendada.

Mihkelson rõhutas, et Iisraelil on õigus enesekaitsele ja õigus korraldada sõjaline operatsioon, mis ohu likvideerib. "Hamas ei ole ju niivõrd iseseisev organisatsioon, kelle eesmärk on olnud kogu aeg Iisraeli riigi hävitamine, vaid teda on kasutatud nii Iraani ja kindlasti ka Venemaa poolt selleks, et kütta üles neid pingeid ja antud juhul ka vallandada uus sõda Lähis-Idas," rääkis Mihkelson.

Ta lisas, et praegusel sõjal on otsesed seoses ka Venemaa agressiooniga Ukrainas.