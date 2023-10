Kadrioru staadion saab ka teise täismõõtmetes jalgpalliväljaku

Praegu on käimas Kadrioru staadioni tervikrenoveerimise projekteerimine ning projekt peaks valmima selle aasta lõpuks, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Tiit Terik. Peaareeni ja harjutusväljakute valgustuse renoveerimisega on juba alustatud, kogu kompleksi renoveerimisega on plaanis valmis saada 2026. aastal, mil staadionil täitub avamisest sada aastat.

"Millal tervikrenoveerimisega algust teha saab, ei saa täna veel ütelda. Ideaalis võiks kogu projekt olla valmis aastaks 2026, kui Kadrioru staadion tähistab oma 100. sünnipäeva. Arvestades aga hetke muutlikke olusid, võib see mõjutada ka Kadrioru staadioni renoveerimise plaane ja graafikut," lausus Terik.

Suurim muudatus puudutab praegust jalgpalli harjutusväljakut. Selle kõrval asuv kergejõustiku harjutusväljak tehti korda kaks aastat tagasi, nüüd on kavas jalgpalliväljak ehitada täismõõtmetesse, rajada sinna 1000 kohaga tribüün ning hakata seda kasutama võistlusmängude läbiviimiseks.

"Ülemisel harjutusväljakul saab olema täismõõtmetes jalgpallistaadion, kuid alles jääb ka heitesektor. Seega saaksid seda kasutada nii jalgpallurid kui ka kergejõustiklased. Staadion projekteeritakse selliselt, et seal oleks võimalik läbi viia ka Eesti meistriliiga mänge," lausus Terik.

Uueks ehitatud jalgpalliväljak lubab tulevikus jalgpalluritel ja kergejõustiklastel samaaegselt trenni teha, lisas abilinnapea.

"Jalgpalliväljaku valmimisel jääks kergejõustiku harjutusväljak eelkõige kergejõustiku harrastamiseks. Senini on seda jagatud jalgpalli ja kergejõustiku vahel selliselt, et samaaegselt mõlema ala sportlased treeninguid harjutusväljakutel läbi ei viinud," lausus ta.

Kogu staadioni remont läheb maksma paarkümmend miljonit

Peastaadioni renoveerimine ning täismõõtmetes väljaku ja korraliku tribüüni rajamine pole odav lõbu. Kuigi täpsem hind selgub peale projekteerimise valmimist, siis praeguste hinnangute järgi läheb kogu staadionikompleksi renoveerimine maksma umbes 20 miljonit eurot.

Kolm aastat tagasi hinnati tervikrenoveerimise hinnaks 12 miljonit. Juba valminud kergejõustiku harjutusväljaku remont läks linnale maksma umbes kolmveerand miljonit eurot.

Praeguse seisuga peab pealinn, kellele staadion kuulub, paarkümmend miljonit eurot neelava tervikrenoveerimise ise kinni maksma.

"Tallinn on püüdnud Kadrioru staadioni renoveerimiseks saada kaasrahastust ka riigilt, kuid see ei ole õnnestunud. Jätkame erinevate koostööpartneritega, näiteks kergejõustikuliiduga, võimaliku kaasrahastuse otsimist. Kui kaasrahastust saada ei õnnestu, tuleb kogu kulu katta linnal," ütles Terik.

Täielikult on plaanis renoveerida ka Kadrioru staadioni peaareen, kavas on uued kommunikatsioonid, drenaaž, muru- ja rajakate ning tabloo.

"Lisaks renoveeritakse tribüünihoone ja kavandatakse uus tribüün tagumisele sirgele, laiendatakse laoruume ning harjutusväljakule tarbeks ehitatakse täiendav olmehoone," lausus Terik.

Kadrioru staadion avati 1926. aastal, aastast 1997 on see kultuurimälestis.