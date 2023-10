Orban sõitis samuti Hiinasse ja kohtus Xi Jinpingiga

Peking võõrustab 17.-18. oktoobrini 130 riigi esindajaid, et tähistada kümne aasta möödumist oma Vöö ja Tee algatusest, mis on president Xi oluline geopoliitiline projekt Hiina globaalse haarde laiendamiseks.

Xi ütles Orbanile, et ta on Hiina sõber ja mõlemad riigid peaksid suhteid tugevdama. Hiinast on saanud Ungari jaoks tähtis kaubanduspartner. Euroopa Liit üritab samal ajal vähendada oma sõltuvust Hiina majandusest.

Ungari ja Hiina allkirjastasid 2020. aastal laenulepingu, millega Hiina rahastab Budapesti ja Belgradi ühendava raudteeliini ehitamist. Ungari valitsus on raudteeprojekti lepingute detailid salastanud.

2021. aastal blokeeris Ungari Euroopa Liidu riikide ühisavalduse vastuvõtmise, millega oleks kritiseeritud Hiina tegevust Hongkongi demokraatiameelsete jõudude mahasurumisel.