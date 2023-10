Perling: Tallinna Sadama kohtuasja menetlejatel tuleb end kokku võtta

Endine peaprokurör Lavly Perling (Parempoolsed) ütles "Aktuaalse Kaamera" otsestuudios, et Tallinna Sadama korruptsiooniasja venimine prokuratuurist tingitud asjaoludel näitab, et prokuratuuri ei juhita ja Eestil puudub korralik karistusseadustik.

Kas Tallinna Sadama kohtuasja venimise kohta saab öelda - pretsedenditu?

Mul on kahju, aga seda lugu vaadates tuleb tõdeda, et prokuratuuri ei juhita. Kõrgkorruptsiooni asi läheb isevoolu teed ja seda riikliku süüdistuse poolt põhjustatud asjaolude tõttu. See on tõsine lugu, sest just korruptsiooniasjade menetlemisest sõltub inimeste usaldus meie riigi õigussüsteemi vastu.

Kas kolm kuud on piisavalt pikk aeg, et prokurör saab end asjaga kurssi viia?

Juba see, mis on toimunud selles loos, kõneleb sellest, et siin pole ainult ühe juhtumi kriis, vaid on tegemist juhtimiskriisiga laiemalt. See natuke iseloomustab riigijuhtimises toimuvat, et asjad on pilla-palla laiali. Suurel pildil tuleb vaadata, milline on meie kriminaalmenetlus, sellele tuleb otsa vaadata.

Korruptsioonivastases võitluses on kolm eeldust: peab olema poliitiline tahe, tõhus seadus ja motiveeritud võitlejad. See lugu räägib seda, et justkui midagi ei ole. Aga kui me mõtleme, millega justiitsministeeriumis tegeletakse: haldustrahvid, vihakõne, vilepuhujate seadus, selle asemel, et korrastada korruptsioonivastase võitluse kõige teravam tööriist: kriminaalmenetluse seadustik. See peab olema lihtne, selge, kaasaegne.

Mis nüüd edasi saab, selle looga ja laiemalt?

Edasi tuleb kogu menetlusahelal ennast kokku võtta ja Eesti inimestele tõestada, et õiglus on olemas. Kui kuritegu on toime pandud, siis inimesed mõistetakse süüdi, kui ei ole, siis teeb kohus otsuse. Kõige olulisem on, et inimesed näevad, et see [kohtuasi] on läbipaistev ja et sellel on algus ja lõpp.

Kas teie usute, et see asi jõuab kohtuotsuseni, kui me kolme kuu pärast jätkame?

Seda tuleb küsida prokuröri käest. Ma siiralt usun, et nad vaatavad [ajaraami] kolm kuud ümber ja on siiski valmis lähinädalatel jätkama.