Hiina majandus kasvas kolmandas kvartalis väidetavalt üle ootuste

Hiina majandus kasvas ametlikel andmetel kolmandas kvartalis 4,9 protsenti, mis on suurem kasv, kui analüütikud prognoosisid.

Reutersi küsitletud majandusteadlased ennustasid aastaseks kasvunumbriks 4,5 protsenti, seega avaldatud tulemused on oodatust paremad.

Võrreldes teise kvartaliga kasvas Hiina majandus aasta kolmandas kvartalis 1,3 protsenti, mis oli samuti kiirem kui teise kvartali 0,5-protsendiline kasv.

Samas jäid Hiina ametnikud vaoshoituks, hoiatades, et välisturgude seis on keeruline ning siseturu nõudlus on ebapiisav.

Hiina valitsuse eesmärk on saavutada aastas vähemalt viieprotsendiline majanduskasv.

Selleks hakkasid Hiina võimud viimastel kuudel toetama kinnisvara- ja pangandussektorit. Samuti toetab valitsus jüaani vahetuskurssi dollariga ning kaalub aktsiate kokkuostmist Hiina börsidel, et peatada aktsiahindade langus.

Hiina president Xi soovib, et Hiina majandus toetuks senisest rohkem tarbijatele mõeldud teenustele ning kõrgtehnoloogilisele tööstusele, kuid sellise muutuse saavutamine on osutunud oodatust keerulisemaks pandeemiajärgse kinnisvarasektori languse tõttu.