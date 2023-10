Martin Helme: see oli kunstlik skandaal võimupöörde nimel

"Kas Jüri Ratas saab nüüd peaministriks tagasi ja Keski-EKRE-Isamaa valitsus naaseb ametisse? Kas vahepealsed kolm aastat Kaja Kallase horrorshowd ja sel ajal tehtud otsused muutuvad tühiseks või olematuks? Kohus otsustas ju, et Porto Francos mingit seaduserikkumist ei ole! Järelikult ei olnud mingit põhjust valitsuse kukkumiseks (või pigem kukutamiseks)," kirjutas Helme oma avalduses.

"Meile kõigile oli ju algusest peale ilmne, et Porto Franco "kriminaalasi" oli kapo ja prokuratuuri manufakteeritud skandaal, mille abil viidi läbi võimupööre Reformierakonna valitsusse tõstmiseks. Nüüd on see saanud selge kinnituse.

Ja kas keegi vastutab? Kas selle abil võimule saanud inimesed nüüd lahkuvad võimult?" küsis Helme. "Kas "õigusemõistmise" peale kulunud hiigelsummad, mida maksumaksja peab kinni maksma, hüvitatakse riigiprokurör Taavi Perni või peaprokürör Andres Parmase poolt?"

Helme teatas, et selle asemel "liberaalne režiim" kindlustab ennast: "Käivitatakse üha uusi kriminaalasju poliitiliste vastaste suhtes, kehtestatakse aina rangemat meelsuskontrolli ja tsensuuri vihakõneseaduse abil, laiendadakse e-valimisi m-valimisteks, tühistatakse riigikogu töö- ja kodukorda, et opositsioon ei saaks sõna."

"Lohutuseks võib vaesust ja alandamist kannatavatele kodanikele alati öelda, et ükskõik, kui halvasti kõik on, vähemalt ei ole EKRE võimul!" lõpetas EKRE esimees.

Harju maakohus mõistis kolmapäeval õigeks kõik kolm Porto Franco kohtuprotsessi süüdistatavat. Keskerakonda, selle endist peasekretäri Mihhail Korbi ning ärimees Hillar Tederit süüdistas prokuratuur mõjuvõimuga kauplemises. Kohtunik Aime Ivanson leidis kolmapäeval, et nad ei ole seda teinud.

2021. aastal puhkenud Porto Franco skandaal viis Jüri Ratase valitsuse, kuhu kuulusid Keskerakond, EKRE ja Isamaa, lagunemiseni.