Suurbritannia tarbijahinnaindeks tõusis 6,7 protsenti

Reutersi küsitletud majandusteadlased prognoosisid, et tarbijahinnaindeks tõuseb 6,6 protsenti. Suurbritannias taandub inflatsioon väga aeglaselt, vahendas Financial Times.

Euroala tarbijahinnaindeks taandus septembris 4,3 protsendi peale, mis on madalaim hinnakasv alates 2021. aasta oktoobrist. USA tarbijahinnaindeks tõusis septembris aastases võrdluses 3,7 protsendi võrra, samasugune hinnakasv oli registreeritud ka augustis.

Analüütikute sõnul taandub Suurbritannias inflatsioon aeglaselt, kuna pandeemia järel kasvasid riigis kiiresti palgad.

Suurbritannia keskpank (Bank of England) karmistas sel aastal rahapoliitikat ning intressimäärad on nüüd 5,25 protsenti. Tegu on kõrgeima intressimäärade tasemega alates 2008. aastast. Keskpank tahab viia inflatsiooni kahe protsendi juurde ja eeldab, et intressimäärad jäävad kõrgele veel pikaks ajaks.

"Nagu oleme näinud ka teistes G7 riikides, siis inflatsioon taandub harva sirgjooneliselt, kuid kui me oma plaanist kinni peame, siis eeldame, et see langeb ka sel aastal," ütles rahandusminister Jeremy Hunt.