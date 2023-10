Jordan toetab spiikri kohusetäitja McHenry volituste laiendamist

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et vabariiklaste spiikrikandidaat Jim Jordan toetab ettepanekut, et kuni jaanuarini hakkab esindajatekoda juhtima praegune spiikri kohusetäitja Patrick McHenry. See võimaldaks esindajatekojal tegeleda kiireloomuliste küsimustega.

Esindajatekoda jäi ilma spiikrita pärast seda, kui Kevin McCarthy kaotas spiikri ametikoha 3. oktoobril. McCarhty ja teised vabariiklased on teinud ettepaneku, et McHenryl peaks olema õigus seaduseelnõusid hääletusele panema.

Praegu ei ole McHenryl sellist õigust ning seetõttu ei saa esindajatekoda hääletada nii Ukraina ja Iisraeli abi üle kui ka USA valitsuse pikaajalise rahastamise üle. Vabariiklased plaanivad nüüd laiendada McHenry volitusi.

USA esindajatekojas toimus kolmapäeval teine hääletusvoor uue spiikri valimiseks, kuid Jordan ei kogunud valituks osutumiseks taas piisavalt toetust.

The Wall Street Journal teatas, et neljapäeval kolmandat vooru ei toimu. Leht teatas, et Jordan toetab nüüd McHenry volituste laiendamist. Asjaga kursis olev inimene ütles, et see samm võimaldaks esindajatekojal tulla välja praegusest poliitilisest ummikust.

Jordan siiski plaanib jätkata spiikri ametikohale pürgimist. McHenry volituste laiendamine aga annaks Jordanile aega end spiikrikandidaadina tõestada.