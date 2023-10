ERR Iisraelis: sõjal on 70-aastased juured

Palestiinlased Jeruusalemmas ja Petlemmas kurtsid Aktuaalsele Kaamerale, et sõda on nende elu pea peale pööranud ja tõeline rahu saabub alles siis, kui probleemidele siiralt lahendusi otsitakse.

Jeruusalemma vanalinna moslemite kvartalis on enamus poode suletud. Elu seisab. Kaamera ees ei taha rääkida eriti keegi. Kaamera taga öeldakse, et see võib lõppeda neile vahistamisega.

Jeruusalemma vanalinna moslemist elanik Hassan ütleb, et poliitilistel teemadel

ei saa ta vastata. "Riik on pannud selle piirkonna väljastpoolt täielikult kinni. Kui sa ei ela vanalinnas, siis sa siia siseneda ei saa. Näete, kõik poed on suletud. Kogu elu seisab," sõnas ta.

Jeruusalemma külje alla jääv palestiinlaste linn Petlemm on ümbritsetud kõrge betoonaiaga, mida seestpoolt katab rikkalik grafiti.

Inimesed valivad Petlemmas ajakirjanikuga rääkides väga oma sõnu. Graffiti seintel räägib rohkem. Petlemm on harjunud elama turismist.

Petlemma elanik Damer ütles, et Petlemmas ei ole praegu kedagi, sest käib sõda. "Kõik on suletud. Näiteks, mina, ma elan Petlemmas, kuid tööl käin Jeruusalemmas. Ma ei saa tööle minna, ma pean püsima siin, ma ei leia siit mingit tööd. Me elasime hästi, kõik on kukkunud tagasi 1988. aasta intifada aegadesse. See on väga raske olukord. Ma ei saa Hamasist palju rääkida. Mis toimub Gazas. on väga keeruline olukord, me ei saa selle kohta midagi öelda, me lihtsalt palvetame rahu nimel. See on kõik," ütles Damer.

Yussuf näitab meile oma 700 aasta vanust töökoda, otse Kristuse sünnikiriku kõrval, kus valmivad jõuluteemalised suveniirid.

"See on väga halb kõigile. Kedagi ei tee see sõda õnnelikuks. Ja see oli üllatus ka meile, mis toimus," sõnas Hassan.

Mida teie arvate Hamasist? "Nad on palestiinlased. Nad on palestiina inimesed. Nad on meie inimesed."

Aga nad tapsid juutide lapsi.... "Nad tapsid, see on halb. Nad on tapnud seal

ja nad on tapnud siin, see on väga halb kõigile, saate aru. See on halva poliitika probleem, me peame selle lõpetama õigel moel. Päriselt, mitte ainult asjast eemalt rääkides," sõnas Hassan.

Yussuf rõhutas, et see sõda ei alanud eile, sellel on 70-aasta pikkused juured.

Astrid Kanneli otselülitus AK stuudiosse olukorrast teisipäeva õhtul:

USA on tegemas poliitikat, toetatakse tugevalt Iisraeli, aga tõmmatakse ka talle pidurit, et Iisrael ei läheks Gazasse, sest see tooks kaasa humanitaarkatastroofi, ja seda USA ei soovi, sest siis ta kaotaks oma liitlased.

Ka USA president Joe Biden ei toeta, et Iisrael viiks väed sisse permanentselt. Hamasi rünnak oli Iisraelile üllatus ja arvatakse, et see on Iisraelile halb koht võitluspaigaks. Ja arvatakse et kui Iisrael viib väed Gazasse, ründab Hezbollah riigi põhjaosas.