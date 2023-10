Pühapäev tuleb pilvine ja kohati vihmane

Pühapäev tuleb pilvine, kohati on oodata ka väikest vihma, temperatuur jääb päeval 3 ja 9 kraadi vahele.

Pühapäeva öösel liigub madalrõhuala serv koos sajupilvedega üle Eesti kirdesse. Hommikuks sajud aga vähenevad ning Eestisse jõuab pisut soojem õhumass, mis soodustab udu teket. Päev möödub sügavamal madalrõhualas pilviselt, sajab nõrka vihma ning ka tuul vaibub.

Esmaspäeval liigub tsüklon Valgevene kohale ning tihedamad sajupilved jõuavad sellest ka Eesti kagunurka. Siin-seal võib vihma sekka tulla ka lörtsi. Samal ajal laieneb aga Norra merelt kõrgrõhuhari ning kahe rõhuala koostoimel tungib Eestisse tagasi külm ja kuiv õhumass, mistõttu temperatuur langeb ning sajud taanduvad.

Ööl vastu pühapäeva pilvisus tiheneb ja lörtsi- ning vihmasadu levib edelast kirdesse. Mandril tuleb sekka ka lund. Vastu hommikut sajuhood aga harvenevad ja paiguti tekib udu. Tuul puhub idast- ja kagust 5-12, läänerannikul puhanguti kuni 20 m/s. Pärast keskööd hakkab aga järk-järgult nõrgenema. Õhutemperatuur on -1 kuni 3 kraadi. Rannikul kuni 6 kraadi.

Hommikul on taevas ikka pilvine. Kohati sajab kergelt vihma, Ida-Eestis ka lörtsi. Tuul on idast ja kagust 3-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Termomeetrinäit on alates 2 kraadist Rakveres kuni 7 kraadini Kuressaares.

Päev möödub samuti pilviselt ja kohati sajab ka vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 3 kuni 9 kraadi. Mida ida poole, seda jahedamaks õhk läheb.

Uus nädal toob küll esialgu veel pisut sadu, kuid teisipäevast alates hakkab ilm kuivemaks ja ka külmemaks minema. Esmaspäeval sajab kohati vihma ja lörtsi, teisipäeval on põhjarannikul veel vähene sajuvõimalus, kuid kolmapäev ja neljapäev peaksid mööduma sajuta.

Esmaspäeval on päevane temperatuurivahemik 5 kuni 8; öösel 1 kuni 7 kraadi. Neljapäevaks langeb see aga päeval vahemikku 0 kuni 3, öösel -5 kuni 2 kraadi.

Liikluses tasub olla tähelepanelik, sest lörtsi- ja lumesajus teeolud halvenevad.