Riigikogu juhatus hakkab neljapäeval kuluhüvitiste reformi arutama

Riigikogu juhatus plaanib neljapäeval arutada riigikogu liikmete kütusekulu hüvitamise süsteemi karmistamist, et tulevikus saaks tankida vaid kord päevas ja ainult ühte liiki kütust. Lisaks kaalub juhatus ettepanekut, et vähendada kuluhüvitiste mahtu ja lõpetada nende deklareerimine.

Riigikogu esimehe ja Eesti 200 juhi Lauri Hussari sõnul on aeg praegu kehtiv kuluhüvitiste süsteem üle vaadata ja kütuse hüvitamisega seoses piirangud kehtestada.

Hussari hinnangul ei tohiks tulevikus riigikogu liige anda oma kaarti kellelegi teisele tankimiseks, tohiks tankida vaid ühte liiki mootorikütust ja võiks tankida vaid ühe korra päevas.

Riigikogu aseesimees, reformierakondlane Toomas Kivimägi on Hussariga täpselt sama meelt. Tema sõnul on plaanis riigikogu juhatuses teema tõstatada juba selle nädala neljapäeval ja proovida võimalikult kiiresti ära otsustada, et vältida süsteemi ärakasutamisega seotud riigikogu maine kahjustamist.

Riigikogu aseesimees, keskerakondlane Jüri Ratas märkis, et kuluhüvitiste kasutamisega seoses kerkinud skandaalid on ühiskonna õiglustunnet tugevasti riivanud ja tuleks kindlasti arutada, kuidas süsteemi võiks muuta. Mis puudutab kütuste tankimist, ütles Ratas, et juhatus võiks enne süsteemi muutmist nõu pidada ka riigikogu fraktsioonide juhtidega.

Tankimistele lisapiirangute seadmiseks tegelikult piisab riigikogu juhatuse kokkuleppest ehk piisab, kui Hussar, Kivimägi ja Ratas omavahel kokku lepivad. Samas näevad mehed vajadust aruteluks laiemaks kuluhüvitiste kasutamise korra muutmiseks, mis vajaks juba seaduse muutmist.

Kivimäe hinnangul võiks riigikogu liikmetele kehtida ministritega sarnane kord, kus kuluhüvitised on teatud protsent palgast ja kuludokumente esitada ei oleks vaja.

Praegu kehtiva korra kohaselt hüvitatakse riigikogu liikmete tööga seotud kulud kuni 30 protsendi ulatuses palgast. Kivimäe ettepaneku kohaselt võiks niinimetatud kuluhüvitiste "pimedaks tegemisel" tuua selle piiri alla 20 protsendi peale.

"Tegelikult on aeg selleks, et lõppeks üks kord see jant ära. Ühest küljest väheneb bürokraatia, teisest küljest tekib väike sääst riigile selle läbi," rääkis Kivimägi.

Hussar on Kivimäega põhimõtteliselt nõus, kuid ütleb, et sellise korra puhul tuleks veel läbi mõelda, kuidas on korraldatud riigikogu sõprusrühmade välislähetuste kulude katmine, mida praegu tihti kuluhüvitiste arvelt tehakse.

Lisaks eeldab kuluhüvitiste pimedaks tegemine, et kõik riigikogu fraktsioonid seda ka toetavad. Põhimõtteliselt piisab sellest, kui süsteemi muutmist mittetoetav fraktsioon esitab eelnõule tuhat muudatusettepanekut, misjärel jääb eelnõu riiulisse.

Kuigi kuluhüvitiste pimedaks tegemine muudaks kütuste hüvitamise süsteemi karmistamise asjatuks, ütles Kivimägi, et ikkagi tuleks kütuste osa kohe ära teha, sest seda on kiirelt võimalik ellu viia. Suurem hüvitiste reformimine võtab lihtsalt rohkem aega ja ei ole ka selge, millega võiks lõppeda, märkis Kivimägi.