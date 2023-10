Prantsuse vasakpopulistide Palestiina-meelsust kasutab ära Le Pen

Prantsuse vasakpopulistid keelduvad kirjeldamast Hamasi kui terroriorganisatsiooni. Iisraeli sündmused vallandasid Euroopas antisemitismi laine. Vandaalid loobivad juudi sünagooge Molotovi kokteilidega ning Prantsuse juudi kogukond tunneb muret oma turvalisuse pärast. Seda olukorda kasutab nüüd ära Prantsusmaa parempopulistlik partei Rassemblement National (RN) ja selle juht Le Pen.

Le Pen kasutab nüüd islamivastast retoorikat, samas kui vasakpopulistid toetuvad moslemikogukondadele.

"Toimub kõige hullem, näeme Iisraeli pinnal pogromme, mille on toime pannud terroristlik rühmitus. Iisraelil tuleb lasta Hamas välja juurida," rääkis hiljuti Le Pen.

Prantsusmaa põhiline vasakpopulistlik erakond La France Insoumise' kasutab teist retoorikat. Partei on mõnikord nimetanud Hamasi "vastupanuliikumiseks" ning väidab, et rünnakutes on süüdi hoopis Iisrael.

Prantsusmaa poliitilisel maastikul on nüüd toimunud muutus. Le Peni parteid seostati varem antisemitismiga. Radikaliseerumise spetsialisti Jean-Yves Camus' sõnul üritab Le Pen taas oma parteid "normaliseerida".

"Marine Le Pen on pikka aega teadnud, et Jean-Marie Le Peni antisemitism tähendas, et nad ei sobi Prantsuse parempoolsetele. Prantslaste jaoks tähendas see seda, et uks võimu juurde pääsemiseks oli suletud," ütles Camus.

Politico kirjutab, et Le Pen ja tema partei mängivad nüüd pikka mängu. Nad üritavad kanda kinnitada Prantsuse peavoolu maastikul. Parempopulistid järgivad üha hoolikamalt parlamendireegleid ja hääletavad valitsuse esitatud eelnõude poolt. Vasakpopulistid aga loobivad valitsusele kaikaid kodaratesse. Nüüd keelduvad nad ka Hamasi hukka mõistmast ja paljud Prantsuse juudid kardavad nüüd vasakäärmuslasi, mitte paremäärmuslasi.

"Euroopa pole homogeenne, mõnes riigis tuleb muret tunda parempoolsete neonatside pärast. Prantsusmaal ja Belgias tegelevad antisemitismiga islamistlikud liikumised. Kas antisemitism on siis vasak- või parempoolne? Siin on see üles ehitatud islami-vasakpoolsete liidu ümber," rääkis Prantsuse juudikogukonna liider Serge Dahan.

Le Peni populaarsus on viimaste nädalate jooksul kasvanud. Ta hoidub vastuoluliste sõnumite tegemisest ning räägib julgeolekust ja sisserändega seotud probleemidest. Prantsusmaa presidendivalimised toimuvad 2027. aastal.