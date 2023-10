Swedbanki üheksa kuu kasum Eestis kasvas 204 miljoni euro võrra

Tulud kokku kasvasid 265 miljoni euro võrra, seda peamiselt suuremate intressitulude toel, mis on tingitud peamiselt suurematest tuludest seoses Euroopa Keskpanga tõstetud intressimääradega, teatas pank. Puhas intressitulu kasvas 213 miljoni euro võrra, kasvu toetasid suurem laenuportfell ning euribori toel kasvanud intressid.

Kulud kasvasid 18 miljoni euro võrra. Kulude tõusu peamisteks põhjusteks olid suuremad personalikulud ja Swedbanki grupist sisse ostetavate teenuste kulude kasv. Samuti kasvasid digilahendustega seotud kulud ja investeeringud.

2023. aasta esimese üheksa kuuga maksis Swedbank AS koos tütarettevõtete ja Eestis tegutsevate grupi ettevõtetega 52 miljonit eurot ettevõtte tulumaksu.

"Käesoleva aasta kolme kvartaliga oleme väljastanud eraisikutele uusi laene kogusummas 784 miljonit eurot ja ettevõtetele 1,273 miljardit eurot. Swedbanki krediidiportfelli maht Eestis ületas kolmandas kvartalis märgilise 10 miljardi euro piiri. Et see number hoomatavam oleks, saan välja tuua, et selle eest on meie kliendid ostnud 80 400 maja või korterit ning 53 500 sõidukit," ütles Swedbank AS-i juht Olavi Lepp.

Swedbank on Eesti suurim kommertspank.