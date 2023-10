Viljandi ainus avalik saun läheb kärpe tõttu kinni

Aktiivsed linnakodanikud on Viljandi sauna sulgemise vastu kogunud üle 250 allkirja, mis anti neljapäeval üle linnavolikogule.

"Saun on niisugune tore asi, kus saame sõpradega kokku. Ja pesema peab iga inimene, sest vesi on ju tervis ja kõik. Ja vihtlemine – see on ju puht tervis," ütles saunasõber Voldemar.

"Üks suur voorus on siin, et saab vihelda, sauna me tahame. Ma käin ujulas, seal on väga hea saun, väga hea ujula, aga vihelda ei saa," rääkis linnasauna kasutav Peeter.

Linnaisad mõistavad pensionäride sotsiaalse suhtlemise ja ihuharimise vajadusi küll, kuid kuna inflatsiooni ja hinnatõusu tõttu haigutab järgmise aasta eelarves üüratu auk, pole kärpimisest pääsu.

"Momendi seisuga on ikka meil suurusjärk miljon eurot ikkagi veel puudu. Me ei saa võtta laenu, et oma tegevuskulusid tasandada," ütles Viljandi linnapea Madis Timpson (RE).

Abilinnapea Tonio Tamra (SDE) soovitab minna sauna Ingeri majja, Jakobsoni kooli ujulasse või spordihoonesse. Avaliku linnasauna sulgemine aitaks kokku hoida 36 000 eurot aastas.

"Ja need ei ole meie ruumid. Me peame rentima ja see on väga kallis teenus meil. Kui meil oleks rahalisi võimalusi, siis me igal juhul ei sulgeks seda sauna," rääkis Tamra.

Viljandi linnavolikogu isamaalasest liige Helir-Valdor Seeder leiab, et avalik saun pole kindlasti esimene koht, mille pealt kokku hoida.

"Alles nädalapäevad tagasi Viljandi linnas istutati 50 000 euro eest lillesibulaid, mis kindlasti on jälle üks koht, kust võib kokku hoida. Kui me paneme nüüd kaalule, kas inimeste tervise või hügieeninõuded või silmailu, mida me kõik naudime," ütles Seeder.

Neljapäeval oli Viljandis naiste saunapäev. "Linnasakstel on kõigil saunad, korjame naised punti kokku ja hakkame iga nädal nende juures saunas käima," sõnas saunasõber Aimi.