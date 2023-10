Riigikogu juhatus ei suutnud kuluhüvitiste korra muutmises kokku leppida

Riigikogu esimees Lauri Hussar (E200) ütles pärast juhatuse nõupidamist, et juhatuse liikmed ei jõudnud kuluhüvitiste tuleviku osas üksmeelele.

"Üks variant on kuluhüvitiste vähendamine ja administreerimise lõpetamine. Siis on ka Eesti 200 fraktsioon välja käinud ettepaneku kuluhüvitiste vähendamiseks. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on andnud riigikogu menetlusse eelnõu kuluhüvitiste kaotamise osas. Neid ettepanekuid on päris palju, aga on täiesti selge, et riigikogu liikmel oma tööga seotud kulutusi on," rääkis Hussar.

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas (KE) ütles, et tema arvates ei ole hea variant, kus kuluhüvitisest saaks palgalisa.

"Ma arvan, et kõige olulisem on see, et riigikogu liige lähtub ühest lihtsast põhimõttest, et see on maksumaksja raha, sellega tuleb ümber käia väga säästlikult. Samuti väga selgelt ja konkreetselt see peab olema seotud tööga seotud kuludega," ütles Ratas.

Riigikogu esimees alustab läbirääkimisi fraktsioonidega ja siis tuleb kokku vanematekogu. Põgusalt arutati neljapäeval ka takso- ja kütusekaartide kasutamise korda. Hussar ütles, et neid vastu võttes annab riigikogu liige allkirja ning see tähendab, et kasutab neid ise ja tööalaselt.

"Mina isiklikult olen seisukohal, et kui riigikogu liige ei suuda sellest kinni pidada, siis tuleb temalt see kütuseraha tagasi küsida," ütles Hussar, lisades, et otsust selle kohta ei ole.

Kuluhüvitiste teema tõusetus pärast seda, kui ajakirjandusse jõudis info sellest, et Kalle Grünthal võis riigikogu kütusekaartidega üsna ühel ajal tankida nii diislikütust kui ka bensiini ning prokuratuur alustas Grünthali tankimise uurimiseks kriminaalmenetlust.

Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant ütleb, et riigikogul peaks praegu olema tõsisemat tööd teha kui tšekkide ja tankimisega tegeleda.

"Palju muid asju on, millega riigikogu peaks tegelema. Me ei saa eelarvest nii hästi aru, kui võiks, meil on küsimus, et kes ja kuidas peaks käima riigikogu komisjonis valitsusest aru andmas, ja mismoodi seda korraldada. Kuidas riigikogu saaks olla parem järelevalvaja valitsuse töö üle. Selliste asjadega küllap ka tegeletakse, aga selle varjutavad ära sellised näiliselt lihtsad teemad, mis tegelikult puudutavad väheseid saadikuid. See probleem ei ole kuigi suur, aga lahendust otsitakse iga kord, kui kuluhüvitiste teema jälle esile kerkib," sõnas Jaagant.

Küsitavusi kuluhüvitiste kasutamise kohta on olnud ka varasemate koosseisude ajal, ning ka siis on räägitud kuluhüvitiste süsteemi reformimisest.