Ivanka Trump on sunnitud andma tunnistusi oma isa kohtuprotsessis

New Yorgi osariigi kohtunik käsi Ivanka Trumpil andma tunnistusi kohtuprotsessis, milles tema isa Donald Trumpi süüdistatakse pettuses.

Kohtunik Arthur Engoron lükkas tagasi Ivanka Trumpi advokaatide taotluse, mis lubaks tal vältida kohtus tunnistusi andmist.

Samas kinnitas kohtunik, et Ivanka Trumpi ei saa kutsuda tunnistajana kohtusse kuni 1. novembrini, sest tal peab jääma aega otsuse vaidlustamiseks.

Ivanka Trump pole kohtuprotsessis süüdistatav, kuid ta isa Donald Trump ja ta vennad Donald Jr. ja Eric Trump on.

Kohus juba tuvastas, et Trumpid on näidanud oma vara väärtust tegelikust oluliselt suuremaks soodsate laenu- ja kindlustustingimuste saamise eesmärgil.

New Yorgi osariigi peaprokurör Letitia James taotleb, et Donald Trump maksaks vähemalt 250 miljonit dollarit trahve ning tal ja tema poegadel Donaldil ja Ericul keelataks igaveseks New Yorgis äri ajamine. Samuti taotleb James viieaastast piirangut Trumpi Organisatsiooni kinnisvaratehingutele.

Lisaks New Yorgi kohtuprotsessile on endine USA president Donald Trump süüdistatav neljas kriminaalasjas osariigi- ja föderaaltasemel.

Kohtumenetlustele vaatamata säilitab Donald Trump kõrget populaarsust vabariiklaste seas. ABC Newsi küsitluse keskmise järgi toetab 56,9 protsenti vabariiklastest Donald Trumpi vabariiklaste presidendikandidaadina, samas kui teisele kohale jääva vabariiklasest Florida kuberneri Ron DeSantise toetus jääb ainult 14,1 protsendi tasemele.