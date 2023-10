Mandri ja suursaarte vaheliste parvlaevade piletite hinnatõus jääb ära

Kallas põhjendas oma seisukohta saarte omavalitsustelt saadud tagasisidega, et hinnatõus vähendaks veelgi saarte ettevõtete konkurentsivõimet võrreldes muu Eestiga. Küll kallinevad uuest aastast lennupiletid nii Saaremaale kui ka Hiiumaale nelja euro võrra ja kallimaks võib minna ka Hiiumaa ja Saaremaa vahelise parvlaeva pileti hind.

"Praegu on tagasiside käes enamikelt omavalitsustelt. Eile (reedel – toim.) kohtusin ka Saaremaa ja Muhumaa omavalitsusjuhtidega, kellega veel täpsemalt need asjad üle arutasime. Ja hetkel on nende seisukohad, et praamipiletite hinnad ei tohiks tõusta, tulenevalt sellest, et see seab Saaremaa ettevõtluskeskkonna, turismi oluliselt kehvemasse seisu võrreldes ülejäänud Eestiga. Ja samas lennukite osas nad on nõus hinnatõusuga. Ja sellest lähtuvalt ma julgen juba täna öelda, et hinnatõusu ka mittesaarlastele, mittehiidlastele, mittemuhulastele järgmisest aastast me ette ei näe," lausus Kallas.