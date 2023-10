Hille Hanso: Erdogan näitab end üha läänevastasemana

Lähis-Ida ühiskondade vaatleja ja kümme aastat Türgis elanud Hille Hanso ütles, et Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani sõnumid on üha läänevaenulikumad.

Laupäeval toimus Istanbulis suur meeleavaldus palestiinlaste toetuseks. Türgi ajakirjanduse teatel oli kohal sadu tuhandeid inimesi, reaalne arv võib olla umbes 100 000 inimest. President Erdogan süüdistas meeleavaldajatele peetud kõnes Gaza pommitamises lääneriike. Varem oli ta sotsiaalmeedias kutsunud Iisraeli üles lõpetama Gaza pommitamine.

Erdogan ütles oma kõnes näiteks, et Türgi valmistub kuulutama Iisraeli sõjakurjategijaks.

"Selle kõne kandev osa oli antikolonialistlik ja ta lausa ütles, et Iisraeli on ettur

suuremas skeemis, mille taga on Lääs, mis siis soovib moslemeid ja endisi Osmani impeeriumi alasid veelgi rohkem killustada. See oli väga läänevastane

ja kolonialismivastane. Ta nimetas Iisraeli okupeerivad jõuks ja samuti koloniaalriikide käepikenduseks Lähis-Idas," kommenteeris Hanso.

Hanso märkis, et kuna Lähis-Ida poliitikud õhutavad sarnast mõtlemist viimasel ajal järjest enam, siis levivad need meeleolud ka rahva seas.

Ta tõi Erdogani kõnest veel välja hoiatuse, et Türgi valmis palestiinlaste kaitseks sõjalisi samme astuma, kui Iisrael sõjategevusega liiale läheb. "See on siseriiklikule auditooriumile suunatud, kuna Türgis on suur nõudlus poliitikutele Palestiinat toetava retoorika järgi," sõnas Hanso.

Türgi vabariik tähistab 100. aastapäeva

Türgi vabariik tähistab pühapäeval 100. aastapäeva. Mustafa Kemal Atatürk kuulutas Türgi vabariigi välja 1923. aasta oktoobris. Atatürk rajas tolleaegsete suurriikide eeskujul ilmaliku vabariigi ja alustas suuri reforme: kaotati kalifaat, asendati araabia tähestik rooma tähestikuga, anti naistele hääleõigus ning võeti vastu Euroopaga sarnased seadused.

Hanso rääkis, et tegemist on suure pidupäevaga, on oodata sõjaväeparaade ning ka erinevaid kultuuriüritusi. President Erdogan käis ka Atatürki mausolemi juures riigile aluse panijale austust avaldamas.

President Recep Tayyip Erdogani valitsusajal on Hanso sõnul Türgi võtnud üha konservatiivsema suuna. Erdogani partei juured on riigi islamiliikumises.

Samas märkis Hanso, et Türgi ühiskond ei ole muutunud, poliitilist võimu teostav eliit on muutunud. "Nendel on võim ja nad jätavad Türgist teatud kuvandi. Aga see ei tähenda, et Türgi inimesed on radikaalselt muutumas," lausus Hanso.