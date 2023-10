Antisemitism levib plahvatuslikult ka Hiina sotsiaalmeedias

Lähis-Ida rahutustest käsitlevate uudiste puhul on märgata, et kasvab antisemiitlike kommentaaride hulk. Rünnatakse neid inimesi, kes kaitsevad Iisraeli tegevust Gaza konfliktis. Rünnatakse juba isegi filmi "Schindleri nimekiri", vahendas The Wall Street Journal.

Oskar Schindler oli Tšehhi-Saksa tööstur, kes võttis alates 1940. aastast tööle juudi töölisi. Ta päästis nii inimesed vangilaagrist ja hukkamisest. 1993. aastal lõi Steven Spielberg raamatu põhjal samanimelise filmi.

Sotsiaalmeedias kasvav juudivastasus peegeldab Hiina kompartei üha kasvavat toetust Palestiina tegevusele. Hiina üritab näidata, et on konfliktis neutraalne osapool, kuid nõuab relvarahu kehtestamist.

Relvarahu tähendaks, et terroriorganisatsioon Hamas saaks jätkata Gaza valitsemist. See võimaldaks Hamasil edaspidigi korraldada Iisraeli vastu terrorirünnakuid. Ka Gaza sektoris elavad Palestiina tsiviilisikud peaksid siis Hamasi terrorit edasi taluma.

Peking pole ka hukka mõistnud terroriorganisatsiooni Hamas rünnakut Iisraeli vastu.

"Sellel ajastul võib sotsiaalmeediast leida igasuguseid kommentaare. Kuid lõppkokkuvõttes loeb see, mida riigi valitsus ütleb avalikult. Usume, et tuleb vältida tõsisema humanitaarkatastroofi puhkemist. Hiina loodab, et konflikti lahendamine lahendab kõigi osapoolte õigustatud julgeolekuprobleemid," ütles Hiina Washingtoni saatkonna pressiesindaja.

Hiina riiklik meedia on Gaza haigla plahvatuse kohta kajastanud Palestiina väiteid, et rünnaku taga oli Iisrael. Luureandmed näitavad, et haiglat tabas hoopis Iisraeli pihta suunatud rakett. Selle raketi lasid välja Gazas tegutsevad terroristid.

Hiina sotsiaalmeedias aga levivad väited, et Iisrael tegeleb haiglate pommitamisega. Levib ka vana Iisraeli-vastane libainformatsioon, et Iisrael tegeleb genotsiidiga.

"Märgid Hiina meeleolude muutumisest langevad kokku natsionalismi tõusu ja vihaga lääne suunal, eriti USA vastu," ütles Washingtonis asuva mõttekoja Brookings Institution tippjuht Jessica Brandt.