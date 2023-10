Riia rahvaarv kahanes viie aastaga 28 000 inimese võrra

Läti meedia teatas, et viimase viie aasta jooksul kahanes Riia rahvaarv 28 000 inimese võrra. Uuringud näitavad, et 2050. aastaks võib Läti pealinna rahvaarv kahaneda veel 100 tuhande inimese võrra.

Pärast taasiseseisvumist on Riia rahvaarv märkimisväärselt vähenenud. Statistika näitab, et 1990. aastal elas pealinnas umbes miljon inimest, praegu elab Riias aga 680 tuhat inimest, vahendas LSM.

"Viimase viie aasta jooksul on Riia elanikkond vähenenud üle 28 000 elaniku võrra," ütles Riia linnavolikogu arenguosakonna esindaja Janis Ušča.

Riia võimude teatel on teada, miks inimesed lahkuvad pealinnast. Olukorra parandamiseks peab linn tegema suuri investeeringuid taristusse.

"Vaadates statistikat, siis näeme, et inimesed valisid võimaluse elada lähemal loodusele," ütles Ušča.

Sabine ja Juris on elanud Riias juba 12 aastat. Nende peres kasvab kolmeaastane tütar ja perekond plaanib pealinnast ära kolida.

"Soovime, et meie laps kasvaks loodusele lähemal," ütlesid Sabine ja Juris. Nad ütlesid, et Riias on palju võimalusi, nagu töökohad, haridus. Perekonnal on olemas aga veel ka muud väärtused.

"Tunneme puudust sellest, et siin ei saa välja minna ja oma väikeseid asju ajada. Meil pole õhtuti palju võimalusi, mida saaksime teha, kui kiiresti läheb pimedaks," ütlesid Sabine ja Juris.