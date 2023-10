Mikser: Eestil pole Iisraeli ja Hamasi konfliktis poole valimine keeruline

Eestil pole Iisraeli ja Hamasi konfliktis poole valimine väga keeruline, sest Iisrael on meie koostööpartner, kuid Hamasiga ei seo meid mitte midagi, ütles Euroopa Parlamendi saadik Sven Mikser (SDE). Aga see ei võta Mikseri sõnul Iisraelilt kohustust järgida rahvusvahelist humanitaarõigust ja minimiseerida tsiviilohvreid.

"Ei ole ühtegi põhjust öelda, et need inimesed, kes südamest mõistavad hukka väga jõhkra ja verise terrorirünnaku, et nad justkui sellega eitaksid, et ka Palestiina rahvas Iisraeli sõjalises operatsioonis kannatab ja tsiviilisikud hukkuvad. Ja vastupidi – need inimesed, kes kutsuvad Iisraeli üles järgima rahvusvahelist humanitaarõigust, et nad sellega automaatselt eitaksid seda hirmsat veretööd, mida Hamas toime pani," rääkis Mikser teisipäeval "Terevisioonis".

Ta lisas, et Eestil pole poole valimine väga keeruline, sest Iisrael vaatamata sellele, et tegu ei ole NATO liitlase ja Euroopa Liidu riigiga, on nad Eestile väga lähedane koostööpartner.

"Meil on Iisraeliga ühised liitlased – Ameerika Ühendriigid on suurim liitlane ja ühtlasi kõige suurem julgeolekugarantii nii Iisraelile kui ka Eestile. Samas Hamasiga, sellise religioosselt fundamentalistliku terroriorganisatsiooniga ei seo meid mitte miski. Nii et selles küsimuses poole valimine on lihtne ja ilmselge."

Mikser lisas, et Eesti jäägitult toetab Iisraeli õigust, mis on ka Iisraeli valitsuse jaoks kohustus, oma rahvast kaitsta.

"Aga see ei võta Iisraelilt kohustust järgida rahvusvahelist humanitaarõigust ja minimiseerida inimohvreid, tsiviilohvreid," märkis Eesti saadik Euroopa Parlamendis.

Küsimusele, mis on Eesti riigi ametlik seisukoht Palestiina riigi osas, vastas Mikser, et Eesti on läbivalt toetanud kahe riigi lahendust.

"Me ei ole näinud alternatiivi, mis ühelt poolt oleks kuidagi intellektuaalselt veenev ja teiselt poolt oleks moraalselt õiglane. Iisraeli rahvas peab saama elada turvaliselt, muretsemata sellepärast, et neid tabavad Gaza sektorist või Liibanonist Hezbollah rühmituse poolt nende suunas lendavad raketid. Teisest küljest miljonid palestiinlased, kes on aastasadu elanud oma kodudes, olgu läänekaldal või ka Gazas, ka nemad väärivad seda, et neil oleks oma iseseisev riik. Loomulikult selline riik, mis ei ohusta igapäevaselt oma naabreid."

Mikser rääkis ka, et Venemaa kasutab olukorda ära, et juhtida tähelepanu Ukrainalt eemale ja võita enda poole riike, kes pole siiani selgelt poolt valinud, kuid tema sõnul ei maksaks Venemaa rolli ka üle tähtsustada. Samamoodi ütles Mikser, et antisemiitlike ilmingute üle Euroopa riikides ei maksa vaadata ainult Iraani poole, vaid ka Euroopa ühiskondade sisse.