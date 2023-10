Automaksu eelnõu sai hulga muudatusettepanekuid, kuid suurt muutust plaanis pole

Rahandusministeeriumi dokumendiregister on täis erinevate huvigruppide ettepanekuid plaanitava mootorsõidukimaksu muudatusteks. Eelnõu väljatöötamiskavatsus on pälvinud tavapärasest märgatavalt rohkem tagasisidet. Esmaspäeval kukkus selleks kuupäev.

"Ringis on neid saatjaid olnud ja ettepanekuid tilgub veel juurde. Ma arvan, et mõned saadavad veel," ütles rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler Evelyn Liivamägi.

Näiteks kliimaministeerium ei ole oma tagasisidet veel saatnud, kuid ütleb, et kooskõlastab rahandusministeeriumi plaanid.

"See mudel, milleni me oleme rahandusministeeriumiga koostöös jõudnud, on kliimasõbralik ja selline, mis meie varasematele ettepanekutele päris hästi vastab. Meil on seal pigem erinevaid tehnilisi kommentaare ja detaile," lausus kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets.

Plaanitav automaks peaks koalitsioonilauale jõudma kahe nädala pärast, mil võiks lõplik kokkulepe joone alla saada. Mootorsõidukimaks võiks riigikogus saada vastu võetud tuleva aasta kevadel ja kehtima hakata 2025. aastast.

Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets ütles, et eelnõu vajab siiski veel tööd, hulk detaile on veel otsustamata ja küsimus on, mil määral peaks vanade autode Eestisse toomise tasu olema uutest odavam.

"Vanem auto on tihti neil inimestel, kellel raha pole automaksu jaoks nii palju. Me oleme soovinud, et väiksema sissetulekuga, tihti ka keskklassi kuuluvad inimesed, kes omavad vanemaid autosid, et neile oleks teatud leevendus olemas," ütles Läänemets.

Samas suuri muutusi või automaksu ärajäämist oodata ei ole.

"Selliste eelnõude, mis on nii ehk naa juba poliitilised kompromissid, mis iganes muudatus eeldab järjekordset poliitilist kompromissi. Praegusel hetkel ühtegi suuremat muudatust ette ei ole näha," lausus Liivamägi.