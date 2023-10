Ministeerium lihtsustab fantoomsõidukite registrist välja saamist

Valmiva eelnõu kohaselt oleks automaksu jõustumisel kaks aastat üleminekuaega, mil peatatud kandega sõidukeid ei maksustata ja inimestel oleks võimalus oma romud kokkuostu viia.

Teadmata kadunud sõidukid ehk niinimetatud fantoomautod saaks ülemineku ajal lihtsamini registrist maha võtta.

"Need sõidukid, millel kanne on peatatud rohkem kui seitse aastat, kustutatakse automaatselt registrist. Ja need, mille kanne on peatatud vähem, kustutatakse lihtsustatud korras. Inimesed peavad koostama seletuse juhul, kui tõesti seda autot enam ei ole. Kui sellest autost teatud osa on ikkagi järel, isegi kui see on mittekomplektne, saab selle viia vanaraua kokkuostu," selgitas kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets.